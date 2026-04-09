Биобанк с образцами жидкостей и тканей в Петербурге создал «Биокад»

Биобанк рассчитан более чем на 380 тысяч образцов тканей и биологических жидкостей. Для них предусмотрены разные температурные условия, а также системы резервного питания, подачи азота и постоянного контроля за состоянием среды.

Сейчас в хранилище уже есть 774 образца от 225 участников исследований. Они относятся к девяти группам заболеваний, среди которых язвенный колит, рассеянный склероз, болезнь Крона и анкилозирующий спондилит. Эти материалы используются в восьми научных проектах компании, включая разработку препарата сенипрутуг (BCD-180), необходимого для лечения болезни Бехтерева.

Новый биобанк поможет быстрее разрабатывать собственные лекарства и упростит сотрудничество с медицинскими учреждениями по всей стране, отмечает «Биокад». В дальнейшем «Биокад» планирует работать вместе с государственными научными центрами и клиниками, в том числе обмениваться биоматериалами, соблюдая все требования закона и получая согласие пациентов.