Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Наука и образование
  • News
Поделиться:

Биобанк с образцами жидкостей и тканей в Петербурге создал «Биокад»

Специальное хранилище для биологических образцов, которые собирают во время клинических исследований, разместили в особой экономической зоне «Нойдорф» в Стрельне, сообщает пресс-служба компании.

we.bond.creations / Shutterstock

Биобанк рассчитан более чем на 380 тысяч образцов тканей и биологических жидкостей. Для них предусмотрены разные температурные условия, а также системы резервного питания, подачи азота и постоянного контроля за состоянием среды.

Сейчас в хранилище уже есть 774 образца от 225 участников исследований. Они относятся к девяти группам заболеваний, среди которых язвенный колит, рассеянный склероз, болезнь Крона и анкилозирующий спондилит. Эти материалы используются в восьми научных проектах компании, включая разработку препарата сенипрутуг (BCD-180), необходимого для лечения болезни Бехтерева.

Новый биобанк поможет быстрее разрабатывать собственные лекарства и упростит сотрудничество с медицинскими учреждениями по всей стране, отмечает «Биокад». В дальнейшем «Биокад» планирует работать вместе с государственными научными центрами и клиниками, в том числе обмениваться биоматериалами, соблюдая все требования закона и получая согласие пациентов.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: