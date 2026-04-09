«Тотальный диктант» можно написать в Петербурге на 229 площадках

«Тотальный диктант» — это волонтерский образовательный проект. Каждый год один из современных российских писателей готовит специальный текст: его читают на площадках в разных городах России и мира, а также онлайн. В 2026 году акция состоится уже в 23-й раз.

В этом году диктант напишут в 55 странах и более чем в тысяче городов. Текст посвящен детству Александра Пушкина — его написал автор и ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов.

Акция проходит не только на русском языке. Текст перевели на языки народов России, включая вепсский, а также сойкинский и нижнелужский диалекты ижорского. Кроме того, диктант можно написать шрифтом Брайля.

В рамках акции проведут также отдельный тест для иностранцев, изучающих русский язык. Его можно будет пройти на площадках «Тотального диктанта» в 40 странах, включая Россию, а также онлайн.