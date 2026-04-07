Бесплатно посетить Эрмитаж можно будет в День космонавтики

В этот день петербуржцы и гости города также смогут бесплатно посетить реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня». Сделать это можно в составе экскурсионной группы.

Безвозмездные билеты поэтапно загрузят на официальный сайт музея tickets.hermitagemuseum.org за 3–4 дня до праздничной даты. 12 апреля их также можно будет получить в кассах музея. Количество праздничных билетов ограничено.

В День космонавтики Главный музейный комплекс и Главный штаб будут открыты с 11:00 до 18:00, кассы будут работать с 11:00 до 17:00.