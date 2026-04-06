Возобновить поиски захоронения первого губернатора Петербурга Александра Меншикова планируют археологи

Инициатива получила название «Меншиков: возвращение».

Об сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на организаторов Международного археологического конгресса «Цитадель 1.0». Специалисты продолжат искать точное место погребения первого губернатора Петербурга. Также участники конгресса подчеркнули значимость сохранения и увековечивания его наследия как в Петербурге, так и в сибирском Березове.

Главный археолог Музея истории Санкт-Петербурга Николай Смирнов отметил, что между Петербургом и Сибирью исторически сложились тесные культурные связи. По его словам, новая инициатива продолжает традиции, заложенные Петром I, и направлена на закрепление памяти о Меншикове в культурном пространстве города.

Точное место захоронения государственного деятеля до сих пор не установлено. В поселке Березово, куда он был сослан, установлен лишь символический памятник — кенотаф.

Ранее, 26 марта, Владимир Путин поддержал идею установки памятника Меншикову в Санкт-Петербурге.

Александр Меншиков был одной из ключевых фигур эпохи Петра I — государственным и военным деятелем, генералиссимусом и адмиралом. Он участвовал в Северной войне и Полтавском сражении, руководил строительством Петербурга и занимал пост его первого генерал-губернатора.

После смерти Петра I Меншиков сыграл важную роль в воцарении Екатерины I и фактически управлял страной в годы ее правления. Однако при Петре II он впал в немилость: в 1727 году был лишен всех титулов и отправлен в ссылку в Сибирь, где скончался спустя полтора года.

