В Петербурге разработали глазной протез с управлением по Bluetooth

Ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» представили прототип глазного протеза, который повторяет движения здорового глаза с помощью Bluetooth. Разработкой руководил инженер Роман Антонов.

Система состоит из самого протеза и очков со встроенной мини-камерой. Камера фиксирует движения здорового глаза и передает данные устройству, благодаря чему протез синхронно воспроизводит их, пишет РИА «Новости».

«В настоящее время разработаны лабораторный макет протеза, структурно-функциональная схема и написаны основы программы», — отметил руководитель проекта.

По словам разработчиков, протез выполнен из биосовместимого полимерного материала, устойчив к влаге и перепадам температур и рассчитан на срок службы от трех до пяти лет. Устройство может работать без подзарядки до суток.

Проект реализован в рамках акселерационной программы университета и федеральных инициатив в сфере технологий.