«В гимназии даже Ленин был послушным»: Лев Лурье о том, как оценка за поведение работала раньше и к чему приведет ее возвращение

Возвращение оценок за поведение — шаг, наверное, предсказуемый. Люди, которые его делают, воспитаны в советских педагогических традициях и, наверное, видят эту меру как вполне естественную. Не говоря уже об общей тенденции к регламентации и ужесточению в обществе. Дополнительный контроль за тем, чтобы ученик не отвлекался на смартфон или не дергал соседку за косички, вполне укладывается в этот тренд.

Опять же, можно говорить о возвращении к традициям — оценка за поведение была еще в дореволюционных гимназиях, где дисциплина была даже жестче, чем в советских школах. Есть, правда, одна проблема, — работала эта мера плохо. Тому есть огромное количество примеров. Вся русская литература, все мемуары о классических, царских, гимназиях преисполнены ненавистью к гимназическим порядкам и иронией над ними.

Формально, конечно, она делала учеников довольно покорными. Если посмотреть в целом, то в гимназии даже Ленин был послушным. Проблема в том, что происходило это не из-за того, что Володя Ульянов обожал своих учителей или учебу. Просто в какой-то момент любой ученик понимал, что, не подчинившись определенным правилам, он не сможет получить аттестат зрелости и поступить в университет.

Чем это кончилось, мы знаем. Ничто не делало гимназистов настолько вольнолюбивыми, как их гимназический опыт, который они ненавидели. Он воспитывал в молодых людях ненависть к школе как к институту государства, что в свою очередь постепенно превращалось в ненависть к самому государству.