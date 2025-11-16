В Ленобласти обнаружили древнейший ствол дерева девонского периода

В Шалово-Перечинском карьере специалисты университета и волонтеры неделю проводили раскопки. На первых этапах находку считали прототакситом — редким ископаемым организмом, который долгое время относят к гигантским грибам. Но в ходе расчистки выяснилось, что объект имеет разветвленную корневую систему, что исключило первоначальную версию.

По данным СПбГУ, ствол представляет научный интерес для уточнения природы прототакситов, вокруг которых сохраняются дискуссии. Для точной идентификации требуется изучение анатомического строения образца. Ученые рассчитывают, что анализ поможет пересмотреть материалы, которые ранее относили к прототакситам.

Раскопки осложнили влажные породы и погодные условия. Для консервации применяли специальные методы: образец просушили с помощью термопушки, затем пропитали укрепляющим составом — использовано более 10 литров раствора. Очистка ведется инструментами ручной работы.

После окончания исследований и реставрации находка будет передана в экспозицию Палеонтологического музея СПбГУ.