Каждый год незадолго до вручения Нобелевской премии в Гарвардском университете вручается пародийная Шнобелевская премия. Как утверждают организаторы, награды (около 10 американских долларов) присуждаются за открытия, которые «сначала заставляют посмеяться, а потом — задуматься». Всякий раз число премий остается неизменным — 10, однако номинации могут меняться. Максимально просто рассказываем о том, какие труды отметили в этот раз, и о чем они заставляют задуматься.
Физика: как в соусе для пасты образуются комки
Традиционно Шнобелевской премии отмечаются исследования самого разного времени, в том числе очень давние (бывает даже посмертные награждения, крайне редкие в случае с Нобелевкой). Однако бывает так, что лауреатами становятся ученые, выпустившие научную статью совсем недавно. Так, в этом году премия нашла группу европейских ученых, опубликовавших в 2025 году статью «Фазовое поведение соуса Качо э пепе» в журнале Physics of Fluids («Физика жидкостей»).
В своей публикации ученые на полном серьезе задались вопросом, что влияет на консистенцию соуса в традиционном итальянском блюде: пасте с перцем и сыром. Они определили, что первостепенное влияние на качество блюда оказывает содержание крахмала (если его будет меньше 1%, то в блюде могут появиться неприятные комки, которые приведут к расслоению соуса на фракции).
В завершении работы, ученые предлагают «научно оптимизированный рецепт», который, по утверждению авторов, «позволяет неизменно безупречно готовить это классическое блюдо». Кстати, статья доступна в открытом доступе, так что тем самым «научно оптимизированным рецептом» может воспользоваться любой желающий.
Питание: какую пиццу предпочитают ящерицы
Еще одна премия, прямо связанная с кулинарией, присуждена в этом году международной группе ученых за статью «Стратегия питания радужной ящерицы на приморском курорте в Того: использование доступных ресурсов». В своей публикации исследователи описывают удивительную вещь: на одном из морских курортов в африканской стране Того некоторые радужные ящерицы, обычно питающиеся членистоногими, перешли на... пиццу.
Причем, отмечают авторы текста, животных привлекал определенный вид популярного блюда — всем прочим они предпочитали пиццу Четыре сыра (и даже воровали ее у туристов). По мнению ученых, это может значить либо то, что данное блюдо каким-то образом привлекало пресмыкающихся вкусом (а, может быть, запахом), либо же то, что питательные вещества, содержащиеся в пицце, лучше усваиваются ящерицами.
В любом случае, статья, несмотря на забавную тему, дает лишний повод задуматься о том, как человек влияет на дикую природу.
Химия: может ли тефлон помочь в диете
Впрочем, и на этом тема еды не заканчивается. Так, премию по химии получили исследователи из США и Израиля, которые задумались над вопросом: а может ли помочь скинуть пару килограммов употребление в пищу тефлона. Их статья так и называется «Употребление политетрафторэтилена (химическое название известного антипригарного покрытия, — прим. ред) как способ увеличения объема пищи и, следовательно, насыщения без увеличения ее калорийности».
Идея кормить живых существ тефлоном не новая. Как пишут сами исследователи, «эксперименты с кормлением животных показали, что у крыс, получавших рацион с 25% [тефлона] в течение 90 дней, не наблюдалось признаков отравления, при этом подопытные потеряли в весе». В своем труде ученые выдвигают идею новой диеты: где 25% рациона приходится как раз на неперевариваемый организмом тефлон, что должно способствовать более быстрому чувству сытости при питании.
Впрочем, статья основана на вторичных данных и на других работах, в которых показывалось, что тефлон используется в медицинских приборах и других устройствах, с которыми взаимодействует человек. Каких-то отдельных данных о безопасности подобной диеты в тексте не приводится, а наша редакция призывает читателей как минимум пока воздержаться от подобных экспериментов.
Педиатрия: как чеснок влияет на запах грудного молока
Последняя (ну почти!) в этом году Шнобелевка, связанная с едой, присуждена в области педиатрии. Еще в далеком 1991 году американские ученые Джули Меннелла и Гэри Бошамп задались вопросом: а как влияет такой сильно пахнущий продукт как чеснок на запах и вкус грудного молока. В ходе исследований, они предложили матерям есть это растение и наблюдали за тем, как дети женщин реагируют после этого на кормление.
Как пишут авторы, специальная дегустационная комиссия определила, что поедание чеснока минимум за час до кормления заметно усиливает запах молока. Пика этот эффект достигал в течение двух часов после употребления растения, а затем постепенно сходил на нет. «О том, что грудной ребенок ощущал эти изменения в материнском молоке, свидетельствует тот факт, что младенцы дольше прикладывались к груди и сосали больше, когда молоко имело запах чеснока», — говорится в статье.
Получившаяся работа опубликована под названием «Рацион матери влияет на сенсорные качества грудного молока и поведение младенца».
Биология: кусают ли насекомые коров, покрашенных как зебры
Как показывают эксперименты, полосатая шерсть зебры может защищать ее от укусов кровососущих мух. Какой из этого можно сделать вывод? Группа ученых из Японии сделала следующий: давайте нарисуем на коровах полоски, тогда и они спасутся от навязчивого внимания насекомых! Исследователи взяли шесть черных коров, нарисовали на них полоски и распределили по различным стадам.
Как ни удивительно, теория исследователей подтвердилась. «Количество кровососущих мух на коровах японской черной породы с черно-белой полосатой шерстью было значительно ниже, чем на коровах без окраски», — выяснили исследователи.
Эта, казалось бы, странная идея может иметь далеко идущие последствия, ведь она может помочь защитить молочный скот от насекомых без опрыскивания пастбищ химикатами. Статья «Коровы, раскрашенные в полоску, как зебры, могут избежать нападения мух» была опубликована в 2016 году.
Премия мира: может ли алкоголь помогать говорить на иностранном языке
И еще немного о застольях, правда на этот раз не о еде, а о выпивке. В середине 2010-х ученые из Великобритании, Германии и Нидерландов решили проверить, правда ли алкоголь может помочь в использовании иностранного языка (такое мнение, если верить авторам работы, к тому времени было широко распространено).
Проверить то, насколько возлияния помогают учить язык исследователям не удалось, однако они решили выяснить, как горячительные напитки влияют на самоощущение студентов. «Пятьдесят носителей немецкого языка, недавно выучивших голландский, были случайно распределены по группам, которым либо давали низкую дозу алкоголя, либо контрольный безалкогольный напиток. После этого они приняли участие в стандартизированной дискуссии на голландском языке с экспериментатором, не имевшим доступа к информации [о том, что именно они пили]», — говорится в описании эксперимента.
В итоге выяснилось, что алкоголь заметно повышал мнение студентов о собственном голландском произношении (правда не об уровне владения языком, так что рекомендовать алкоголь для улучшения лингвистических навыков пока рано, его чрезмерное употребление вообще может навредить здоровью). Статья «Голландская смелость? Влияние чрезмерного употребления алкоголя на самооценку и оценку наблюдателями уровня владения иностранным языком» вышла в 2017 году в Journal of Psychopharmacology (то есть буквально «Журнал психофармокологии»), правда, легально в открытом доступе ее не найти.
Психология: что будет если говорить «нарциссам», что они умные
Еще одну премию за работу, связанную с психологией, получили европейские ученые Марцин Заенковски и Жиль Жиньяк. В 2021 году они опубликовали статью «Утверждение, что люди умны, коррелирует с чувством нарциссической уникальности: влияние обратной связи по уровню интеллекта на временное состояние нарциссизма». За громоздким названием кроется вопрос: как влияет похвала на человека, который и так сконцентрирован на себе.
Исследования показали, что высокая оценка интеллекта «нарцисса» (даже не основанная на фактах) может придавать последнему силы. В то время как критика способна подорвать самооценку.
Казалось бы, предсказуемый вывод может иметь важные последствия для понимания истоков нарциссизма. «Родители могут культивировать нарциссизм в своих детях, переоценивая их достижения, то есть видя и обращаясь со своими детьми как с более особенными и имеющими права, чем других», — отмечают авторы статьи.
Авиация: как алкоголь влияет на ориентацию летучих мышей в пространстве
Все знают, что после употребления алкоголя нельзя садиться за руль, а уж тем более за штурвал самолета или вертолета. Однако есть животные, которые вынужденно получают дозу спирта, при этом не лететь они никуда не могут, поскольку полет является естественным для них способом передвижения. Так, египетские летучие собаки (вид летучих мышей), нередко употребляют в пищу фрукты, содержащие более чем 1% этанола.
Международная группа ученых решила выяснить, а как подбродившие плоды влияют на способность животных управлять своим телом в полете. Полученные результаты они описали в статье «Употребление этанола влияет на летные характеристики и эхолокацию египетских крыланов» (вышла в 2010-м).
Как понятно уже из названия, спирт, содержащийся в перезрелых фруктах, повредил животным. «Мы пришли к выводу, что этанол может быть токсичным для крыланов; он не только снижает предельную ценность пищи, но и оказывает отрицательное физиологическое воздействие на их способность хорошо летать и на их способность издавать звуки [при эхолокации]», — говорится в тексте статьи.
Инженерия и дизайн: как вонь из ботинок портит впечатление от этажерки для обуви
«Одна из важных задач эргономики заключается в понимании и проектировании системы поддержки образа жизни, которая помимо оптимизации благополучия человека и общей производительности системы также обеспечивает хороший опыт использования любого продукта», — так начинается статья индийских ученых Викаша Кумара и Сартака Миттала, получившая еще одну Шнобелевку.
Как следует из названия «Вонючие ботинки — возможности для переделки полки для обуви», они взялись за решение извечной проблемы тяжелого духа от кроссовок, сапог и другой закрытой обуви. «Люди регулярно моются и стирают одежду, но обувь моют редко, и без надлежащей вентиляции она становится питательной средой для очень вонючей бактерии под названием Kytococcus Sedentarius, — говорится в тексте работы. — В данной статье утверждается, что этот неприятный запах влияет на восприятие пользователями полок для обуви, и описывается пилотное исследование, направленное на изучение серьезности этой проблемы».
Также в анонсе статьи заявлены предложения по борьбе с неприятным запахом, однако в открытом доступе работа, к сожалению, не выложена.
Литература: дневник роста ногтя длиной в ... 35 лет
В этом году жюри Шнобелевской премии (прямо как Нобелевский комитет) решило отметить и достижения в области литературы. Награда (посмертно) досталась доктору Уильяму Б. Бину, который на протяжении 35 лет наблюдал (и анализировал) то, как растут его ногти. В период с 1953 по 1980 он опубликовал целую серию работ с названиями вроде «Заметка о росте ногтей» или «Рост ногтей. Тридцать пять лет наблюдений».
Крайне эксцентричное, на первый взгляд, занятие дало повод для размышлений специалистам в физиологии. Так, ученый выяснил, что с возрастом рост ногтей заметно замедляется. «Например, средний ежедневный рост большого пальца левой руки варьировался от 0,123 мм в день в первой части исследования, когда мне было 32 года, до 0,095 мм в день в возрасте 67 лет», — писал исследователь в 1980-м.
Премию за покойного ученого получил его сын, Беннетт Бин.
Илья Стахеев
Преподаватель НИУ ВШЭ, исследователь и научный коммуникатор:
Шнобелевская премия вновь показала: наука живет не только в «серьезных» лабораториях, но и в странных вопросах, которые обычно задают с улыбкой. На каких номинантов обратил внимание я? В первую очередь, на премию за психологию. Марцин Зайенковский и Жиль Жиньяк исследовали, что происходит, когда человеку (особенно нарциссу) говорят, что он умен. Результат оказался предсказуемым: ощущение собственной уникальности мгновенно усиливается. В эпоху, где нарциссизм стал социальным ресурсом, это исследование выглядит очень актуальным.
Кроме того, мне понравилось исследование, которая провела итальянская команда, изучила фазовые переходы в соусе cacio e pepe для пасты. Оказалось, что неприятные комки подчиняются тем же законам физики жидкостей, что и более «благородные» объекты исследования. Эта награда подчеркивает, что физические принципы универсальны и работают в любой среде.
Ну и конечно, я всегда слежу за премией мира, потому что, судя по всему, традиционные методы достижения мира во всем мире не очень работают. Группа из Нидерландов, Британии и Германии доказала, что умеренное количество алкоголя действительно улучшает владение иностранным языком. «Dutch courage» перестал быть метафорой, оказывается, что алкоголь снимает барьеры не только социальные, но и лингвистические. Так что, возможно, «выпить на мировую» - это одна из возможных стратегий урегулирования многочисленных конфликтов.
Как всегда, призы получили, в том числе, и респектабельные ученые. Конечно, это не лауреаты уровня Андрея Гейма, но, например, Джулия Менелла – очень известная исследовательница восприятия людьми вкусов, а Гэри Бошамп – вообще почетный президент такого почтенного научного центра как Monell в Пенсильвании.
Эта премия по прежнему остается заметным событием потому, что напоминает: наука — это не только грандиозные открытия, но и странные вопросы, которые мы осмеливаемся задавать. В них есть свобода от утилитарности и серьезности, которой и охвачена современность. За иронией скрывается почти платоновская идея любопытства как двигателя познания. В эпоху, когда научные проекты оценивают по KPI и коммерческому выходу, Шнобель работает как культурный жест: он публично демонстрирует, что наука самоценна, ее открытия не для пользы, а для того, чтобы просто понимать, как устроен этот мир.
