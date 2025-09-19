Традиционно Шнобелевской премии отмечаются исследования самого разного времени, в том числе очень давние (бывает даже посмертные награждения, крайне редкие в случае с Нобелевкой). Однако бывает так, что лауреатами становятся ученые, выпустившие научную статью совсем недавно. Так, в этом году премия нашла группу европейских ученых, опубликовавших в 2025 году статью «Фазовое поведение соуса Качо э пепе» в журнале Physics of Fluids («Физика жидкостей»).

В своей публикации ученые на полном серьезе задались вопросом, что влияет на консистенцию соуса в традиционном итальянском блюде: пасте с перцем и сыром. Они определили, что первостепенное влияние на качество блюда оказывает содержание крахмала (если его будет меньше 1%, то в блюде могут появиться неприятные комки, которые приведут к расслоению соуса на фракции).

В завершении работы, ученые предлагают «научно оптимизированный рецепт», который, по утверждению авторов, «позволяет неизменно безупречно готовить это классическое блюдо». Кстати, статья доступна в открытом доступе, так что тем самым «научно оптимизированным рецептом» может воспользоваться любой желающий.