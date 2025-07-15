В ИТМО появится новая программа бакалавриата по ИИ

Выпускники получат экспертные навыки в области искусственного интеллекта и анализа данных, разработки интеллектуальных систем и цифровой трансформации промышленных предприятий. Ежегодный набор учащихся будет рассчитан на 160 студентов. Обучение возможно на бюджетной и контрактной основе. Предусмотрены стажировки в «Газпром нефти» и корпоративные стипендии для отличников.

«Университет ИТМО является лидером национальной системы подготовки кадров в сфере ИИ. Помимо образовательной деятельности, он курирует создание новой компетентностно-ролевой модели, регулирующей требования к обучению ИИ, а также применение новых методик и технологий обучения. При этом важным аспектом ее реализации является практическая подготовка студентов путем погружения в реальные проекты исследовательского центра «Сильный ИИ в промышленности» и на площадках индустриальных партнеров», — отметил директор мегафакультета трансляционных информационных технологий Университета ИТМО, руководитель центра «Сильный ИИ в промышленности» Александр Бухановский.

Это совместная программа «Газпром нефть» и Университета ИТМО в рамках федерального топ-гранта в размере 350 млн рублей на развитие образовательных программ топ-уровня, она станет частью национального проекта России по подготовке экспертов в области ИИ. «Газпром нефть» выступает партнером ИТМО, обеспечивая 30% софинансирования нового бакалавриата.

«Сегодня ИИ в основе любого конкурентного бизнеса. И наша задача — подготовить специалистов, которые будут свободно применять эту технологию для решения задач в разных индустриях. Спрос на такие кадры огромный и в «Газпром нефти» выпускники новой программы найдут применение своим навыкам с первого дня работы — для этого у нас есть десятки перспективных проектов», — сказал директор по цифровой трансформации «Газпром нефти» Олег Третьяк.