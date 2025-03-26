Светлана Крючкова, Андрей Ургант и Борис Смолкин прочтут «Тотальный диктант» в Петербурге

Акция «Тотальный диктант» в этом году пройдет в 22-й раз не только в России, но и в 50 стран мира, среди которых Китай, Индонезия, Ирландия, Камбоджа, Коста-Рика, Марокко, США, Филиппины, Швейцария. В Петербурге развернутся более 200 площадок: впервые к нам присоединились Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме и Музей петербургских ангелов, Михайловский замок Русского музея и психологическая кофейня «Секретер». Среди самых больших площадок — Главный штаб, РНБ и Петербургская филармония. Среди необычных — «Республика котов», офис благотворительной организации «Ночлежка» и автобус, в котором диктант напишут жители Сестрорецка.

Автором текста этого года стала Марина Москвина — писательница, сценарист и финалист премии «Ясная Поляна». В Петербурге диктующими выступят Светлана Крючкова, Светлана Сурганова, Андрей Ургант, Михаил Дымарский, Анастасия Мельникова, Ксения Басилашвили, Борис Смолкин, Кирилл Жандаров, Сергей Перегудов, Андрей Зайцев, Леонид Петров и другие.

Регистрация на участие в «Тотальном диктанте» уже открыта. Написать его можно будет 5 апреля в 14:00.

«Тотальный диктант объединяет людей, неравнодушных к русскому языку, по всему миру уже более 20 лет. С каждым годом к проекту присоединяются новые города и страны. На русском языке говорят, пишут или учатся это делать в разных уголках нашей планеты. Команда Тотального диктанта хочет не только повысить уровень владения языком, но и привить к нему любовь и бережное отношение. Для этого мы не только проводим акцию по проверке грамотности раз в год, но и в течение года помогаем улучшить свои знания с помощью наших образовательных проектов: курсов, марафонов и других мероприятий. Большинство из них доступны в онлайн-формате и не привязаны к конкретной локации», — отметил директор Фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.