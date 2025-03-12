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Наука и образование

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Валентина Матвиенко выступила против иногородних студентов в Петербурге

По ее мнению, вузы в этих городах «начали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны» в таком количестве.

Free Wind 2014 / Shuttertcok

Председатель Совета Федерации призвала Минобрнауки сократить прием в вузы для иногородних в течение ближайших 5 лет. А также попросила главу комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилию Гумерову изучить озвученную проблему. Матвиенко отметила, что переезжая в мегаполисы из глубинки, «вместо истории успеха» получают «историю неудачников».

В списке «столичных» городов, которых может коснуться инициатива, помимо Петербурга, также Москва и Казань. 

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