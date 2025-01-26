18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

Петербургский Педиатрический медицинский университет вошел в число лучших в мире

СПбГПМУ попал в мировой рейтинг медицинских вузов британского журнал Times Higher Education. Этот топ является одним из самых авторитетных в сфере высшего образования и науки.

Markgraf/shutterstock

В этом году аналитики составили списки ведущих университетов мира по 11 направлениям, а Педиатрический университет оказался в группе «Медицина и здравоохранение» вместе с ещё 20 российскими вузами. В частности, авторы рейтинга отметили высокое качество преподавания и растущую публикационную активность в СПбГПМУ. 

"В каждой из предметных областей эксперты оценивали университеты по сложной системе критериев, отражающих все направления научной и образовательной работы. Эксперты анализируют эффективность преподавательской и научно-исследовательской работы, цитируемость учёных университета, международное сотрудничество, а также уровень дохода от сотрудничества с промышленными партнёрами и другие показатели", — рассказали представители СПбГПМУ.

Ректор образовательного учреждения Дмитрий Иванов подчеркнул, что СПбГПМУ на протяжении нескольких лет занимает первое место по индексу научного цитирования среди всех медицинских вузов России, а количество публикаций не уменьшается, даже несмотря на международную обстановку.

Летом мы рассказывали о том, что СПбГУ вошел в топ-500 лучших университетов мира. Это единственный вуз из Петербурга. В Академический рейтинг университетов мира (ARWU), который составила компания «ShanghaiRanking Consultancy», попали еще шесть университетов из России.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: