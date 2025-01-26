Петербургский Педиатрический медицинский университет вошел в число лучших в мире

В этом году аналитики составили списки ведущих университетов мира по 11 направлениям, а Педиатрический университет оказался в группе «Медицина и здравоохранение» вместе с ещё 20 российскими вузами. В частности, авторы рейтинга отметили высокое качество преподавания и растущую публикационную активность в СПбГПМУ.

"В каждой из предметных областей эксперты оценивали университеты по сложной системе критериев, отражающих все направления научной и образовательной работы. Эксперты анализируют эффективность преподавательской и научно-исследовательской работы, цитируемость учёных университета, международное сотрудничество, а также уровень дохода от сотрудничества с промышленными партнёрами и другие показатели", — рассказали представители СПбГПМУ.

Ректор образовательного учреждения Дмитрий Иванов подчеркнул, что СПбГПМУ на протяжении нескольких лет занимает первое место по индексу научного цитирования среди всех медицинских вузов России, а количество публикаций не уменьшается, даже несмотря на международную обстановку.

Летом мы рассказывали о том, что СПбГУ вошел в топ-500 лучших университетов мира. Это единственный вуз из Петербурга. В Академический рейтинг университетов мира (ARWU), который составила компания «ShanghaiRanking Consultancy», попали еще шесть университетов из России.