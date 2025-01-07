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Новую образовательную систему в российских вузах введут в 2026 году

Пресс-служба Минобрнауки сообщает, что бакалавриат уберут из университетов к началу учебного года 2026 года. Но переход не затронет уже начатые учебные курсы.

Parilov/shutterstock

«Переход всех российских университетов на обновленную систему высшего образования планируется с 1 сентября 2026 года. К указанному сроку Минобрнауки России подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты», — цитирует сообщения минестерства РИА «Новости».

В декабре глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что 2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования. В частности, увеличится количество бюджетных мест на инженерно-технические, педагогические и медицинские специальности.

Напомним, что вернуться к «базовой для нашей страны системе образования» со сроком обучения от четырех до шести лет предложил Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию в феврале 2023 года.

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