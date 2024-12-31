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В 2025 родятся первые представители поколения бета

Социологи заявили, что для детей миллениалов и зумеров цифровой и физический миры будут неразделимы. В то время как поколение альфа переживает подъем умных технологий и ИИ, поколение бета будет жить в эпоху, когда ИИ и автоматизация полностью внедрятся в повседневную жизнь — от образования и рабочих мест до здравоохранения и развлечений.

metamorworks/shutterstock

«Поколение бета следует за поколением альфа (родившиеся в 2010–2024 годах). Мы назвали их так, чтобы обозначить не просто новые поколения, а первые поколения, которые будут формироваться в совершенно другом мире. Именно поэтому мы перешли на греческий алфавит, чтобы обозначить, как эти разные поколения будут воспитываться в новом мире технологической интеграции», — объясняет социолог  и футуролог Марк Маккриндл.

Он также отметил, что поколение бета к 2035 году составит 16% населения планеты, и что многие родившиеся до 2039 года, доживут до XXII века. Однако они также унаследует мир с серьезными социальными проблемами. «Это поколение будет воспитываться родителями из числа миллениалов и старшего поколения зумеров, многие из которых в воспитании детей отдают предпочтение адаптивности, равноправию и экологичности. Это приведет к тому, что поколение бета будет более глобально мыслящим, ориентированным на сообщество и сотрудничество, чем когда‑либо прежде», — сказал ученый.

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