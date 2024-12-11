В России выпустили первые школьные учебники по искусственному интеллекту

Учебники с видеолекциями от разработчиков технологий искусственного интеллекта и их цифровых двойников в пуле с интерактивными упражнениями и тестами вышли накануне в издательстве «Просвещение». Пособие было создано в коллективе из 30 ведущих российских специалистов из «Сбербанка», «Яндекса», Т-банка, МТС, «Газпром нефти», а научным редактором издания выступила доктор педагогических наук, директор Института педагогики СПбГУ, член-корреспондент Российской академии образования Елена Казакова. Как отмечают авторы, учебники могут и не стать частью официальной школьной программы, однако помогут во внеурочной деятельности.

«Это онлайн-пространство защищено от вредоносного контента. Например, если школьник задаст в GigaChat вопрос про алкоголь, нейросеть предложит сменить тему», — прокомментировал соавтор и редактор издания «Просвещение» Алексей Павлов.

Среди основных задач учебников выделяют ориентацию на реалистичное представление об ИИ, его месте в повседневности. Школьники научатся генерировать тексты и иллюстрации.

«Наше цифровое дополнение включает не только лекции экспертов, но и видеозаписи их цифровых двойников. Мы честно указали, в каких случаях картинка и голос сгенерированы нейросетью. Таким образом мы на личном примере задаём моральные ориентиры и прививаем ответственное отношение к технологиям искусственного интеллекта», — добавил Павлов.