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В Российском архиве пропала указ Петра I. Кражу заметили, когда документ выставили на аукцион

Российский государственный военно-исторический архив лишился ценного документа первой половины XVIII века. После обнаружения документа на торгах, оказалось что в хранилище находится подделка.

Eliz A / Shutterstock.com

«Известия» сообщают, что речь идет о указе императора Петра I от 11.11.1723 г., распоряжение касается добычи каменного угля и руды на Дону и в Воронежской губернии. Документ выставили на торги аукционного дома International Autograph Auctions Europe S.L. в Испании, лот был опубликован на его сайте. Архивариусы устроили проверку и заметили, что указ идентичен одному из хранящихся в архиве.

Позже историки провели исследование императорской бумаги — оно показало, что в хранилище находится поддельный документ. В конце ноября специалисты РГВИА направили заявление о пропаже в Росархив, сейчас правоохранительные органы проводят собственную проверку по этому поводу.

Напомним, что в конце октября похожая история произошла с указом Петра II 1727 года об отстранении коменданта Санкт-Петербурга Фаменцына и назначении на его место князя Г.А. Урусова. Документ обнаружили на аукционе во Франции, там его продали более чем за 3000 евро.

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