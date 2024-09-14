Голубиная ракета, напуганные коровы и пьяные дождевые черви: в Массачусетском институте назвали новых лауреатов Шнобелевской премии

Франко-чилийский коллектив ученых получил приз в области анатомии за свое исследование о волосах. Они изучали, в каком направлении закручиваются локоны у жителей Северного и Южного полушарий. Несмотря на то, что подтвердить или опровергнуть свою гипотезу им не удалось, результаты работы выявили интересные особенности.

Номинация по ботанике досталась Джейкобу Уайту из США и Фелипе Ямашите из Бразилии. В 2022 году они доказали, что некоторые растения умеют маскироваться под пластиковые цветы.

Приз по биологии выиграли американцы Фордайс Илай и Уильям И. Петерсен. Они провели эксперимент, пугая корову и кошку, стоявшую на ее спине, с помощью лопнувшего бумажного пакета. В результате исследования выяснили, что испуганные коровы дают меньше молока.

Лауреатом в области демографии стал австралийский ученый Сол Джастин Ньюман. В 2019 году он обнаружил связь между известными долгожителями и безответственной работой с документами. Он отметил, что свидетельства о рождении есть лишь у 18% долгожителей.

Награду по медицине получили Ливен Шенк из Швейцарии, Тамине Фадаи из Германии и Кристиан Бушель из Бельгии. Они показали, что плацебо с болезненными побочными эффектами эффективнее, чем безболезненное.

Приз по физике завоевал Джеймс Ляо из США. Он наблюдал за плаванием живой и мертвой форели и отметил, что мертвые особи движутся, как живые.

Группа японо-американских ученых получила награду по физиологии за исследование дыхания некоторых млекопитающих через анус, проведенное во время ковид-пандемии.

Награду в теории вероятности присудили европейскому коллективу за демонстрацию, что монетка чаще падает той стороной вверх, которой была брошена.

В области химии победила команда из Франции и Нидерландов за использование хроматографии для отличия пьяных дождевых червей от трезвых.