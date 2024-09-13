Мертвая форель может плавать, а напуганные коровы дают меньше молока — за что в этом году дали Шнобелевскую премию

Вечером 12 сентября состоялась очередная, уже 34-я, церемония вручения Шнобелевской премии. Это шуточный аналог Нобелевской премии, которой награждают за научные открытия, «настолько удивительные, что заставляют людей смеяться, а затем задумываться». Коротко рассказываем, какие работы были отмечены в этом году.
Плацебо с побочными эффектами более эффективно, чем плацебо без них
Медицина
Шнобелевскую премию по медицине в этом году получила группа немецких ученых, которая в мае 2024 года опубликовала статью о том, что легкие побочные эффекты от лекарств могут повысить эффективность лечения. Причем они доказали, что это работает даже когда речь идет… о плацебо.
В ходе эксперимента исследователи дали двум группам пациентов назальный спрей, утверждая, что он содержит сильнодействующий анальгетик фентанил. Однако в реальности никакого обезболивающего участники исследования не получили. Первой группе прыснули в нос чистый физраствор. В спрей, который получила вторая группа, добавили небольшое количество капсаицина (вещество, которое содержится в перце), чтобы спровоцировать легкое жжение, имитирующее побочный эффект от реального лекарства.
После этого нос пациентов подвергли небольшому термическому воздействию, чтобы вызвать у них болевой синдром. В итоге люди, получившие «перченый» спрей, испытывали меньшую боль, чем те, кому давали чистый физраствор. Причем этот результат подтвердило МРТ-исследование, с помощью которого ученые следили за активацией центров боли в головном мозге пациентов. «Наши данные показывают, что легкие побочные эффекты могут служить [для пациента] сигналом эффективности [лекарства], тем самым влияя на ожидания от лечения и его результаты», — констатировали авторы исследования.
Монетка чаще падает решкой вверх, если была в таком положении до броска
Теория вероятности
Премию в области теории вероятности получили сразу полсотни ученых. Они стали соавторами работы о… подбрасывании монетки в воздух. Дело в том, что уже около 20 лет существует гипотеза, гласящая, что монета после подбрасывания чаще падает той же стороной, что была наверху изначально. К примеру, если подбросить рубль из положения, когда герб Банка России находится сверху, то в результате выпадет также орел (и наоборот).
Чтобы проверить это предположение, ученые подбрасывали монеты 350 757 раз! В итоге они подтвердили, что если монета лежала решкой вверх, то в 51% случаев после броска она окажется в точно таком же положении. Правда, это смещение постепенно нивелировалось по мере роста количества подбрасываний одним человеком — ученые объясняют это тем, что участники эксперимента постепенно набирались опыта.
«Таким образом, наши данные предоставляют убедительные доказательства того, что когда некоторые (хотя и не все) люди подбрасывают монету, она, чаще приземляется той же стороной, с которой начинала», — констатировали авторы статьи.
Млекопитающие могут дышать через анус
Физиология
Премию в области физиологии получила статья 2021 года, написанная в самый разгар пандемии коронавируса, когда аппараты ИВЛ оказались в серьезном дефиците. В тот момент группа японских ученых задалась вопросом, как еще можно обеспечить необходимый для жизни газообмен. Они вспомнили, что ряд рыб из рода вьюнов в ходе эволюции научились дышать с помощью кишечника.
Исследователи решили узнать, смогут ли млекопитающие использовать такой способ дыхания. Для этого они провели серию экспериментов на крысах, мышах и свиньях, которые окончились успехом — выяснилось, что грызуны и парнокопытные вполне могут усваивать полученный таким образом кислород.
На основе этого результата ученые сделали вполне серьезный вывод. «За счет повторного использования дистального отдела кишечника в качестве вспомогательного органа дыхания, терапия энтеральной вентиляции предлагает альтернативную парадигму в качестве дополнительного средства для пациентов, которые остро нуждаются в респираторной поддержке», — написали японские исследователи.
Голуби-камикадзе в системах наведения ракет
Шнобелевская премия мира
Один из самых поразительных лауреатов этого года — старый проект времен Холодной войны, который предполагал использование живых голубей в системах наведения ракет. За эту идею американский психолог Беррес Скиннер получил премию посмертно.
Как пишет издание РБК, в 1960-х Скиннер, создал для птиц специальную упряжку и научил их клевать по целям на экране. Несмотря на успешные испытания на побережье штата Нью-Джерси проект все же было решено закрыть.
Оргкомитет премии назвал это «историей сумасшедшей идеи, рожденной, если выражаться интеллектуально, на неправильной стороне рельсов».
Возраст большинства рекордсменов-долгожителей — следствие бюрократических ошибок
Демография
Ученый из Оксфордского университет Сол Джастин Ньюман в ходе своих исследований заметил удивительную вещь. Хотя обычно высокая средняя продолжительность жизни коррелирует с достатком, хорошим здравоохранением и жизнью в районах с низкой преступностью… большинство долгожителей-рекордсменов, живут совсем в иных условиях.
«В Италии, Англии и Франции, — пишет Ньюман в получившейся научной статье, — экстремальное долголетие [статистические] предсказывается бедностью, низким доходом на душу населения, более короткой [средней] продолжительностью жизни [в городе проживания], более высоким уровнем преступности, худшим состоянием здоровья [в популяции], более высокой депривацией, меньшим количеством [соседей], которые доживают до 90 лет и проживанием на отдаленных, заморских и колониальных территориях».
Как же так получилось? Ответ Ньюмана прост: на лицо «закономерность, указывающая на широко распространенное мошенничества и ошибок» в бедных районах. Этот результат принес ученому Шнобелевскую премию по демографии.
Направление завитков волос зависит от того, в каком полушарии живет человек
Анатомия
Премию по анатомии получила команда французских исследователей под руководством профессора Романа Хонсари. Они задались вопросом, влияет ли жизнь в Южном или Северном полушарии на то, в какую сторону завиваются волосы — по часовой или против часовой стрелки.
Для этого ученые исследовали волосы 37 пар близнецов и 50 детей, не имеющих братьев или сестер, родившихся одновременно с ними. Выяснилось, что завитки против часовой стрелки чаще встречались у жителей южной часть планеты.
«Я работал, когда мне позвонили, — приводит The Guardian слова Хонсари. — Я был чрезвычайно рад, потому что, несмотря на неоспоримую неактуальность этого исследования, я убежден, что расшифровка закономерностей в природе может привести к важным открытиям в области фундаментальных механизмов развития. Формы несут в себе интересный объем информации
Мертвая форель вполне способна плыть против течения
Физика
Шнобелевскую премию по физике получил американский ученый Джеймс Ляо из Университета Флориды, давно занимающийся гидродинамическими свойствами рыб. В частности, в 2004 и 2006 годах он опубликовал серию работ о том, что даже мертвая форель вполне может плыть, причем не только по, но и против течения.
Как отмечал ученый: «[даже] в таком пассивном режиме движения тело рыбы извлекает достаточно энергии из набегающих вихрей [воды], чтобы развить тягу для преодоления собственного сопротивления».
Из своих наблюдений ученый сделал важные выводы относительно перспектив исследования гидродинамики и понимания движения тел в жидкой среде. «Наше текущее понимание механизмов плавания, возможно, ограничено только нашей нерешительностью принять сложность естественного поведения рыб, — писал он в 2004 году. — Возможно, новые способы мышления здесь для нас важнее даже чем получение новых технических инструментов. Хотим мы это или нет, но наука [о гидродинамических свойствах тел] — это грандиозная рыболовная экспедиция. Так что давайте не будем забывать о рыбах».
Изобретен способ разделения пьяных и трезвых червей
Химия
Важной задачей для современной химии является сортировка различных полимеров, находящихся в смеси. Часто для этого используется подход, который разделяет смесь частиц по их размеру. То есть большие кусочки отсеиваются от маленьких.
Однако это не единственный способ, также частицы полимеров можно сортировать по принципу их активности во взаимоотношении с окружающей средой. Чтобы проверить очередную такую методику, ученые из Нидерландов решили использовать… червей вида Tubifex tubifex.
Половину червей покрасили в синий цвет и дали им 5% этанола (чтобы сделать их менее активными), остальные 50% «участников» эксперимента такому воздействию не подверглись. В результате ученым удалось с помощью особого метода эффективно разделить эти две группы. Потенциально этот способ можно использовать и для сортировки полимерных частиц разной активности.
Живые растения, могут подражать искусственным
Ботаника
Уже некоторое время известно, что тропическое растение Boquila trifoliolata может мимикрировать под окружающую флору, то есть подражать форме листьев соседних растений. Однако механизм этого явления ясен не до конца.
В 2022 году американец Джейкоб Уайт и сотрудник Боннского университета в Германии Фелипе Ямашита опубликовали статью, в которой показали, что Boquila trifoliolata копирует форму листьев не только соседних живых растений, но и внешний вид искусственной зелени.
«Простой эксперимент с размещением искусственной модели виноградной лозы над живыми растениями показал, что последние попытаются имитировать искусственные листья, — писали ученые в своей работе. — Эксперимент проводился с несколькими растениями, и каждое растение продемонстрировало попытки мимикрии. Было замечено, что имитирующие листья показали измененные площади листьев, периметры, длину и ширину по сравнению с неимитирующими листьями». На основании этого результата Уайт и Ямашита высказываются в пользу наличия у растений чего-то похожего на зрение. Исследование принесло им Шнобелевскую премию в области ботаники.
Напуганные коровы дают меньше молока
Биология
Работа, получившая премию по биологии, была написана американцами Эли Фордайс и Уильямом Петерсеном из США еще в далеком 1939 году. Тогда они задались целью понять, какие факторы влияют на выработку молока коровами.
Их предположение заключалось в том, выделение молока может быть связано со стрессом. Чтобы проверить свою гипотезу, ученые сажали на спину дойных животных кошек и с шумом хлопали рядом с ними бумажными пакетами.
«Сначала кошку сажали на спину коровы и взрывали бумажные пакеты каждые 10 секунд в течение двух минут, — цитирует исследование The Guardian, — Позже от кошки отказались за ненадобностью». Как выяснилось, коровы в стрессе дают меньше молока, чем те животные, с которыми подобные эксперименты не проводились.
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