Мертвая форель может плавать, а напуганные коровы дают меньше молока — за что в этом году дали Шнобелевскую премию

Шнобелевскую премию по медицине в этом году получила группа немецких ученых, которая в мае 2024 года опубликовала статью о том, что легкие побочные эффекты от лекарств могут повысить эффективность лечения. Причем они доказали, что это работает даже когда речь идет… о плацебо.

В ходе эксперимента исследователи дали двум группам пациентов назальный спрей, утверждая, что он содержит сильнодействующий анальгетик фентанил. Однако в реальности никакого обезболивающего участники исследования не получили. Первой группе прыснули в нос чистый физраствор. В спрей, который получила вторая группа, добавили небольшое количество капсаицина (вещество, которое содержится в перце), чтобы спровоцировать легкое жжение, имитирующее побочный эффект от реального лекарства.

После этого нос пациентов подвергли небольшому термическому воздействию, чтобы вызвать у них болевой синдром. В итоге люди, получившие «перченый» спрей, испытывали меньшую боль, чем те, кому давали чистый физраствор. Причем этот результат подтвердило МРТ-исследование, с помощью которого ученые следили за активацией центров боли в головном мозге пациентов. «Наши данные показывают, что легкие побочные эффекты могут служить [для пациента] сигналом эффективности [лекарства], тем самым влияя на ожидания от лечения и его результаты», — констатировали авторы исследования.