В Петербурге собираются снести пять советских школ в форме «Н»

На их месте будут возводить новые корпуса учебных заведений с бассейнами. По программу реновации советских школ включили пять зданий в четырех районах Петербурга.
Под снос пойдут:
- Гимназия №63 Калининского района,
- Школы №404 и №467 Колпинского района,
- Школа №290 Красносельского района,
- Школа №350 Невского района.
Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на городской комитет по строительству, эти школы пойдут под снос, а на их месте построят современные здания с бассейнами, современными спортзалами и учебными зонами. Эти работы могут занять три года. На это время ученики будут учиться в соседних школах.
О реновации советских школ объявил губернатор Александр Беглов объявил на заседании ежегодного Городского педагогического совета. Градоначальник отметил, что родители хотят для своих детей современных условий для обучения. Здания школ выбирают с тем расчетом, чтобы рядом был земельный участок для нового строительства или объединения территории двух маленьких школ для одной большой.
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