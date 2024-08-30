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Наука и образование

В Петербурге собираются снести пять советских школ в форме «Н»

На их месте будут возводить новые корпуса учебных заведений с бассейнами. По программу реновации советских школ включили пять зданий в четырех районах Петербурга.

Shutterstock.com (ILIA NEZNAEV)

Под снос пойдут:

  • Гимназия №63 Калининского района,
  • Школы №404 и №467 Колпинского района,
  • Школа №290 Красносельского района,
  • Школа №350 Невского района.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на городской комитет по строительству, эти школы пойдут под снос, а на их месте построят современные здания с бассейнами, современными спортзалами и учебными зонами. Эти работы могут занять три года. На это время ученики будут учиться в соседних школах.

О реновации советских школ объявил губернатор Александр Беглов объявил на заседании ежегодного Городского педагогического совета. Градоначальник отметил, что родители хотят для своих детей современных условий для обучения. Здания школ выбирают с тем расчетом, чтобы рядом был земельный участок для нового строительства или объединения территории двух маленьких школ для одной большой.

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