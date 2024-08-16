СПбГУ вошел в топ-500 лучших университетов мира

Такое исследование проводят ежегодно, чтобы найти ведущие мировые университеты с помощью «прозрачной методологии и объективных сторонних данных». Среди тысячи отобранных вузов также были и семь российских вузов:

Московский государственный университет (МГУ) — группа 101-150; Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) — группа 401-500. Московский физико-технический институт (МФТИ) — группа 501-600; Уральский федеральный университет (УрФУ) — группа 601-700; Высшая школа экономики (ВШЭ) — группа 701-800; Новосибирский государственный университет — группа 801-900; Сколковский институт науки и технологий — группа 801-900.

Только у первых 100 вузов есть конкретные места в рейтинге. Дальше университеты ранжируются на группы с диапазоном по 50 и 100 мест. После размещение в списке идет по алфавиту без присваивания определенного места. Всего в рейтинг попали 1000 вузов.