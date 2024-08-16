СПбГУ вошел в топ-500 лучших университетов мира

Это единственный вуз из Петербурга. В Академический рейтинг университетов мира (ARWU), который составила компания «ShanghaiRanking Consultancy», попали еще шесть университетов из России.
Такое исследование проводят ежегодно, чтобы найти ведущие мировые университеты с помощью «прозрачной методологии и объективных сторонних данных». Среди тысячи отобранных вузов также были и семь российских вузов:
- Московский государственный университет (МГУ) — группа 101-150;
- Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) — группа 401-500.
- Московский физико-технический институт (МФТИ) — группа 501-600;
- Уральский федеральный университет (УрФУ) — группа 601-700;
- Высшая школа экономики (ВШЭ) — группа 701-800;
- Новосибирский государственный университет — группа 801-900;
- Сколковский институт науки и технологий — группа 801-900.
Только у первых 100 вузов есть конкретные места в рейтинге. Дальше университеты ранжируются на группы с диапазоном по 50 и 100 мест. После размещение в списке идет по алфавиту без присваивания определенного места. Всего в рейтинг попали 1000 вузов.
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