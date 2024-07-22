Благотворительный лекторий AdVita проведет лекцию Константина Шолмова

Благотворительная организация, которая занимается помощью детям и взрослым с онкологическими заболеваниями, продолжает цикл встреч в рамках благотворительного лектория.

«С школьных лет мы все знаем, что в древнем Новгороде была вечевая республика. И Александр Невский защищал ее от псов-рыцарей. Так оно, конечно, да не совсем – и Новгород всегда был монархией, и сражался Александр,в том числе, против некоторых новгородцев», — говорится в анонсе лекции.

Лекция пройдет 24 июля в 19:00 в онлайн-формате. Чтобы послушать историю Великого Новгорода необходимо сделать пожертвование от 700 рублей в пользу благотворительного фонда. Сделать это можно здесь.