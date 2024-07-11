В Петербурге запускают программу обучения для внедрения ИИ в бизнес и промышленность

Обучение сфокусировано на ключевых дисциплинах в рамках трех фундаментальных блоков: математики, программировании и IT, машинного обучения. Все предметы ориентированы на практику, а блоки математики и программирования — на изучение проблематики обработки данных. Также будут разбирать реальные кейсы сервисов и технологий.

«Сфера искусственного интеллекта развивается грандиозными темпами — из экзотичной технологии ИИ трансформировался в один из главных драйверов мировой экономики. Логично, что и потребность в кадрах резко возросла — раньше речь шла о необходимости выпуска десятков высококлассных специалистов в области ML и Data Engineering, а сейчас рынок нуждается в сотнях и даже тысячах специалистов ежегодно. Когда мы с VK задумывали программу «Инженерия искусственного интеллекта», мы понимали, что создаем уникальный образовательный продукт, и что наш выпускник будет высоко востребован на рынке как сейчас, так и в будущем», — рассказал декан факультета цифровых трансформаций ИТМО Семен Краев.

Учебный план программы разрабатывали совместно с VK Education и Национальным центром когнитивных разработок. Стажировки студентов будут проходить в VK и в лабораториях ИТМО, они смогут с 3 курса поработать в прикладных проектах и решать реальные задачи сервисов. Выпускники программы смогут работать в качестве ML- и Data-инженеров в областях экономики, банковской системе, логистике, анализе данных в сфере продаж.