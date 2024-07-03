Встречи проекта «Дом грез» состоятся 17, 24, 31 июля и 7, 14, 21, 28 августа (регистрация откроется 12 июля) — на них участники поделятся своим бессознательным и вместе сформируют сновиденческую библиотеку, в рамках которой переживания одного могут стать «коллективно разделяемыми». Модерировать встречи будет художник Илья Гришаев.

«В конечном счете речь идет о толковании реальности и наша задача выйти из области ее индивидуального переживания в пространство коллективно разделяемых впечатлений и надежд. Такое пространство общего можно назвать архивом сновидений или Домом грез — местом, где сновидцы обживают свои сны, складывая из них повествования, а слова не только отражают мир, но еще и "способны мечтать"», — рассказывает куратор Алина Белишкина.