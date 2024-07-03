По словам куратора Алины Белишкиной, новый проект — это не цикл психоаналитических сессий, не ставит терапевтическую задачу. В фокусе внимания встреч скорее «создание атмосферу сотворчества, где каждый может свободно говорить и слушать».
Медиации в Доме Радио
Ни для кого не секрет, что фантасмагория, которая снится в фазе быстрого сна, является лишь генеративным плодом сознания — только ИИ в вашей голове и никаких предсказаний! Тем не менее, сюжеты и образы из грез очень часто воплощаются в культовых произведениях классиков. Будь то полумифическая история о Сальвадоре Дали, который дремав рядом с мольбертом, держал ключ в руке — массивный железный объект падал на пол и будил художника, позволяя в точности запомнить сонный сюрреализм и воспроизвести на картине. К таким же легендам относят и придуманную во сне таблицу Менделеева, и ньютоновскую историю с яблоком. Как перебросить мост между бессознательным и сознанием, воплотить свои грезы в реальность научат на проекте «Дом грез», который был запущен в рамках направления медиации Дом Радио.
Команда Дома Радио
Встречи проекта «Дом грез» состоятся 17, 24, 31 июля и 7, 14, 21, 28 августа (регистрация откроется 12 июля) — на них участники поделятся своим бессознательным и вместе сформируют сновиденческую библиотеку, в рамках которой переживания одного могут стать «коллективно разделяемыми». Модерировать встречи будет художник Илья Гришаев.
«В конечном счете речь идет о толковании реальности и наша задача выйти из области ее индивидуального переживания в пространство коллективно разделяемых впечатлений и надежд. Такое пространство общего можно назвать архивом сновидений или Домом грез — местом, где сновидцы обживают свои сны, складывая из них повествования, а слова не только отражают мир, но еще и "способны мечтать"», — рассказывает куратор Алина Белишкина.
Куратор направления медиации Дома Радио:
Летом петербургский день выходит из себя и как будто стремится поглотить ночь. Все меньше времени остается на сон: мы дремлем ночью, мы грезим наяву, мы путаем реальность и вымысел. В это странное время мы приглашаем всех желающих поделиться своими сновидениями и вместе сформировать библиотеку Дома грез, создать пространство, где индивидуальные переживания могли бы стать коллективно разделяемыми впечатлениями и надеждами.
Медиации проекта Дом Грез пройдут 17, 24, 31 июля и 7, 14, 21, 28 августа 2024 года. Посещение встреч доступно по регистрации. Первым местом встречи «Дома грез» станет Музей сновидений Фрейда на Большом проспекте Петроградской стороны, 18.
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