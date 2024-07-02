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Наука и образование

ЕГЭ могут заменить на итоговую аттестацию

Об этом 2 июля сообщили «РИА Новости» со ссылкой на первого зампреда думского комитета по просвещению Яну Лантратову. Законопроект рассмотрят в Госдуме уже в октябре.

Waldemarus / Shutterstock

Законопроект об отмене ЕГЭ планируют рассмотреть уже в октябре. В пояснительной записке, внесенной депутатами в нижнюю палату, отмечалось, что ЕГЭ способствует росту суицидов среди подростков. Кроме того, отметили, что это экономически затратно не только для государтсвенной казны, но и для родителей, которые обеспечивают репетиторов.

«Законопроект, которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов, планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в октябре», — поделилась Лантратова.

Если закон об отмене ЕГЭ примут, то нововведение вступит в силу уже 1 января 2025 года. При вступлении в университет будут рассматривать результаты, действительные еще четыре года после сдачи.

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