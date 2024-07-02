В «Подписных изданиях» пройдут открытые лекции от Школы искусств ЕУ

Открытая лекционная неделя пройдет с 8 по 12 июля в «Подписных изданиях» и откроется 8 июля встречей с филологом и исследователем фотографии Марией Гурьевой, которая прольет свет на феномен семейной фотографии у Набокова и научит читать послания из Рождествено «между строк».

Марина Шульц расскажет об одном из директоров музея Метрополитен, который вывел институцию на международный уровень — на веку Томаса Ховинга к собранию музея присоединились мировые шедевры (портрет Хуана де Пареха работы Веласкеса, кратер древнегреческого мастера Евфрония), а в залах стали экспонировать современное искусство на эпохальных выставках-блокбастерах. О своем опыте американский куратор рассказал в нон-фикшне «Пусть мумии танцуют. Музей искусств Метрополитен изнутри», обсудить который можно 9 июля.