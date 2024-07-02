В «Подписных изданиях» пройдут открытые лекции от Школы искусств ЕУ

В программе разговоры о зарубежном музейном опыте, культовых коллекционерах, теориях русских модернистов и пушкинской «Полтаве» с костяком профессорско-преподавательского состава: заведующей отделом современного искусства Эрмитажа Мариной Шульц, хранителем рисунков Северных школ XV-XVIII веков Эрмитажа Алексеем Ларионовым, историком архитектуры Вадимом Бассом, писателем и филологом Аркадием Блюмбаумом и другими.
Открытая лекционная неделя пройдет с 8 по 12 июля в «Подписных изданиях» и откроется 8 июля встречей с филологом и исследователем фотографии Марией Гурьевой, которая прольет свет на феномен семейной фотографии у Набокова и научит читать послания из Рождествено «между строк».
Марина Шульц расскажет об одном из директоров музея Метрополитен, который вывел институцию на международный уровень — на веку Томаса Ховинга к собранию музея присоединились мировые шедевры (портрет Хуана де Пареха работы Веласкеса, кратер древнегреческого мастера Евфрония), а в залах стали экспонировать современное искусство на эпохальных выставках-блокбастерах. О своем опыте американский куратор рассказал в нон-фикшне «Пусть мумии танцуют. Музей искусств Метрополитен изнутри», обсудить который можно 9 июля.
10 июля на лекции «Кшиштоф Помян. Коллекционеры, любители и собиратели. Париж, Венеция: XVI–XVIII века» Алексей Ларионов проанализирует общую картину европейского коллекционирования с XVI по XVIII века, расскажет о наиболее интересных частных собраниях, а главное — какие психологические, социологические, политические и экономические мотивы, побуждают человека собирать искусство.
11 июля доценты Европейского университета, историки искусства Вадим Басс и Аркадий Блюмбаум поговорят ключевых текстах «золотого века» русского и советского модернизма и обсудят героев четвертой части авангардной азбуки «Формальный метод: Антология русского модернизма»: Бориса Арватова, Льва Кулешова, Евгения Поливанова, Алексея Гастева и Моисея Гинзбурга. А также попробуют ответить на главный вопрос: зачем копаться в этих архивных текстах. Спойлер: они буквально спрогнозировали будущее!
12 июля пушкиновед Екатерина Ларионова и историк Елена Грачева обсудят жанр научного комментария на примере пушкинской «Полтавы».
Все лекции от Школы искусств ЕУ будут проходить с 8 по 12 июля вечером в 19:00 в «Подписных изданиях» на Литейном проспекте, 57.
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