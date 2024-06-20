«Манеж» запускает инклюзивную лабораторию «ясного языка»

В России до сих пор нет установленного стандарта доступной коммуникации, расширяющей возможности адаптации нейроотличных людей, людей с возрастными когнитивными изменениями и многих других в современном обществе. Частные организации и фонды занимаются упрощением текстов для своих воспитанников самостоятельно, опираясь на личный опыт.
Как рассказали в «Манеже», «ясный язык – это специальная упрощенная форма языка, в которой отсутствуют сложные и длинные конструкции, а слова сопровождаются простыми и наглядными картинками-пиктограммами». Основной задачей ясного языка стала помощь тем, кто по разным причинам недостаточно хорошо читает и понимает тексты на стандартном (неадаптированном) языке.
Лаборатория по созданию текстов на ясном языке – это просветительская акция для сотрудников музеев и культурных пространств Петербурга, состоящая из 9 занятий. По итогу программы участники создадут краткий глоссарий терминов современного искусства на ясном языке. Цикл занятий будет проходить при участии аутичных воспитанников фонда «Антон тут рядом».
Программу представят основатель «Бюро Ч», которое специализируется на создании и адаптации доступных текстов, Лада Талызина, специалист по инклюзии и со-основательница Бюро инклюзивных коммуникаций «+1» Марина Абаджева, куратор проекта Autism Friendly в фонде «Антон тут рядом» Дария Романенко, куратор интенсивных программ помощи детям с РАС Полина Толстова. Руководителем проекта выступила советник директора «Манежа» по просветительской деятельности и инклюзивным программам Вера Рейхет.
Лаборатория по созданию текстов на ясном языке пройдет с 27 июня по 23 июля в «Манеже» и в центре «Антон тут рядом».
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