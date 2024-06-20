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Наука и образование

«Манеж» запускает инклюзивную лабораторию «ясного языка»

В России до сих пор нет установленного стандарта доступной коммуникации, расширяющей возможности адаптации нейроотличных людей, людей с возрастными когнитивными изменениями и многих других в современном обществе. Частные организации и фонды занимаются упрощением текстов для своих воспитанников самостоятельно, опираясь на личный опыт.

Как рассказали в «Манеже», «ясный язык – это специальная упрощенная форма языка, в которой отсутствуют сложные и длинные конструкции, а слова сопровождаются простыми и наглядными картинками-пиктограммами». Основной задачей ясного языка стала помощь тем, кто по разным причинам недостаточно хорошо читает и понимает тексты на стандартном (неадаптированном) языке.

Лаборатория по созданию текстов на ясном языке – это просветительская акция для сотрудников музеев и культурных пространств Петербурга, состоящая из 9 занятий. По итогу программы участники создадут краткий глоссарий терминов современного искусства на ясном языке. Цикл занятий будет проходить при участии аутичных воспитанников фонда «Антон тут рядом».

Фото: ЦВЗ «Манеж», Ирина Колпачникова

Программу представят основатель «Бюро Ч», которое специализируется на создании и адаптации доступных текстов, Лада Талызина, специалист по инклюзии и со-основательница Бюро инклюзивных коммуникаций «+1» Марина Абаджева, куратор проекта Autism Friendly в фонде «Антон тут рядом» Дария Романенко, куратор интенсивных программ помощи детям с РАС Полина Толстова. Руководителем проекта выступила советник директора «Манежа» по просветительской деятельности и инклюзивным программам Вера Рейхет.

Лаборатория по созданию текстов на ясном языке пройдет с 27 июня по 23 июля в «Манеже» и в центре «Антон тут рядом».

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