«Манеж» запускает инклюзивную лабораторию «ясного языка»

Как рассказали в «Манеже», «ясный язык – это специальная упрощенная форма языка, в которой отсутствуют сложные и длинные конструкции, а слова сопровождаются простыми и наглядными картинками-пиктограммами». Основной задачей ясного языка стала помощь тем, кто по разным причинам недостаточно хорошо читает и понимает тексты на стандартном (неадаптированном) языке.

Лаборатория по созданию текстов на ясном языке – это просветительская акция для сотрудников музеев и культурных пространств Петербурга, состоящая из 9 занятий. По итогу программы участники создадут краткий глоссарий терминов современного искусства на ясном языке. Цикл занятий будет проходить при участии аутичных воспитанников фонда «Антон тут рядом».