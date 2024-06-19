В ИТМО откроют первый в России бакалавриат по подготовке топ-разработчиков ИИ

AI360 — это первая в России программа высшего образования, в которой технологические компании (Яндекс, Сбер) объединили свой опыт с экспертизой сильнейших университетов (ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ и Университет Иннополис) в области искусственного интеллекта (ИИ). Всего 30 лучших абитуриентов отберут в ИТМО, остальные 70 будут учиться в Москве и Татарстане.

Программа расчитана на подготовку специалистов, способных создавать новые фундаментальные модели, архитектуры и алгоритмы машинного обучения. Студенты получат знания в области математического анализа, алгоритмов и структур данных, MLOps, научатся проектировать решения в сфере генеративных технологий, больших языковых моделей, компьютерного зрения, автономных систем, робототехники. В будущем выпускники смогут повышать безопасность автономного транспорта и качество ответов голосовых помощников, ускорять внедрение персонализированного подхода в образование.

«Самая большая конкуренция сегодня — за таланты. Те, кто способен создавать фундаментально новые решения в области ИИ, определяют будущее технологий. Поэтому так важна насыщенная образовательная среда из сильнейших профессоров и экспертов бигтеха с доступом к международным исследованиям и последним технологическим возможностям. Именно такой средой для ИИ-специалистов нового уровня станут программы AI360 от Яндекса, Сбера, ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ и Университета Иннополис», — рассказала директор Яндекс Образования и лауреатка «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 в номинации «Наука и жизнь»Дарья Козлова.

Больше всего в обучении будут делать упор на изучение математики и машинного обучения (ML). Программы разработали не только представители университетов, но и эксперты Яндекса, Сбера и Школы анализа данных. Через два-три года выпускники смогут претендовать на позиции уровня middle и senior в ведущих IT-компаниях в сферах AI, Data Science и ML.