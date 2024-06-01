Как петербургская ученая Наталья Соловьева стала главным археологом-спасателем России, работащим от Пальмиры до Кронштадта

Но вы ведь арку в Пальмире не только оцифровали, но и собираетесь вернуть к жизни?

Сирийцы, конечно, мечтают отреставрировать Триумфальную арку — это национальный символ. А поскольку у нас уже была ее цифровая модель, они предложили именно нам заняться проектом реставрации — и мы с радостью согласились. Сейчас мы сделали весь комплекс исследований и выполнили так называемое посттравматическое реагирование. Это, говоря простым языком, ликвидация последствий взрыва: разбор завала, анализ ущерба.

Когда вы восстановите арку — это будет та же самая арка? Или все-таки новая?

Мы не восстанавливаем, мы реставрируем. Воссоздают то, чего нет. Реставрировать, согласно требованиям ЮНЕСКО, можно только то, что сохранилось не менее чем на 70 %. С учетом устоявших конструкций и рухнувших блоков эти проценты набираются. Все исторические блоки мы установим на место.

И арка будет на 70 % состоять из аутентичных блоков и на 30 % из новых?

Да. Мы отсканировали каждый блок, чтобы восстановить арку сначала именно в цифре. Проект прошел три защиты в России — в нашем институте, в Эрмитаже и в Московском архитектурном институте. Потом мы защитили его в Дамаске. Наконец, по правилам проект должен был быть защищен в ЮНЕСКО — и мы отправили его в Париж. Лучшее, на что мы рассчитывали в нынешней политической ситуации, — отсутствие ответа. Но в августе мы получили очень высокую оценку проекта.

Сколько времени займет реставрация?

Я думаю, года два-три. Триумфальная арка с виду объект небольшой, но сложный. Мы будем собирать ее по той же технологии, по которой она строилась в III веке, — «на сухую»: камни складывали без связующего раствора. Именно поэтому нам необходимо знать состояние камней изнутри. Мы разработали методику обследования внутренней структуры каждого блока, чем-то похожую на УЗИ внутренних органов человека, — и сейчас моя команда поедет в Сирию, чтобы применить ее на месте. Некоторые частично разрушенные блоки будем докомпоновывать, вместо недостающих частей приклеивать новые. Арка построена из мраморизованного известняка, рядом с Пальмирой есть карьер с абсолютно таким же камнем, из него и будем брать материал.

В России у вас есть похожие по размаху проекты?

В Херсонесе Таврическом в Севастополе — это одна из первых колоний греков на территории бывшего СССР, огромный город-государство. Начиная с 2021 года мы занимались там раскопками. Исследовали более 85 тысяч квадратных метров, обнаружили 6,5 миллиона находок, большая часть которых составит экспозицию нового музея. И мы нашли ряд архитектурных памятников, которые располагались ниже современного уровня моря. Долго думали, что с ними сделать, и в итоге поступили так же, как это когда-то сделали с памятниками Абу-Симбел в Египте. Мы решились просто перенести их на новое место! Это был серьезный вызов для всей нашей команды: мы придумали, как это сделать, и сейчас два из пяти обнаруженных объектов уже отреставрированы и заняли свое место на территории будущего парка. Остальные в работе.

Что это за объекты?

Экседра — ритуальная беседка. Колумбарий, он имеет очень сложное устройство, с большими надгробиями и изображениями. А также героон, храм в антах, толос и плитовая могила. Это то, что называется «археологизированные объекты», — не полноценные сооружения, а руины: мы сохраним их в том виде, в котором обнаружили. Просто поднимем на 6 метров выше.