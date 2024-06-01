Как выпускник ленинградского Военмеха Сергей Крикалев стал легендой космонавтики и рекордсменом по времени на орбите

Полет длиной в год и как вообще из ракетостроителя стать космонавтом

Сколько лет вам было, когда вы решили, что хотите в космос?

Когда выпускался из школы — понял, что мне нравится сложная техника. А что такое космонавтика если не сложная техника? Долго перебирал подходящие вузы — это сейчас в интернете просто искать, а тогда надо было штудировать бумажные справочники. Да еще все, что касалось оборонки, писалось в этих справочниках эзоповым языком. В итоге нашел, что ракетостроению в Петербурге учат в Военмехе, туда и пошел. Параллельно начал летать в аэроклубе — к выпуску из института я стал мастером спорта по высшему пилотажу. А закончив учебу, пришел работать в королёвскую фирму (НПО «Энергия» в подмосковном Королёве. — Прим. ред.), которая занималась созданием космической техники.

И как молодой инженер-ракетостроитель стал космонавтом?

Подал заявление на прием в отряд инженеров-испытателей, как и тысячи молодых людей вроде меня. Я понимал, что вероятность успеха очень мала — желающих миллионы, а в космосе к тому времени побывало всего несколько десятков человек. Но, пройдя сложную процедуру отбора, в 1985 году я был принят в отряд.

Впервые вы отправились на орбиту в 1988-м, какая у вас была задача?

Я полетел в качестве бортинженера четвертой длительной экспедиции на станцию «Мир». У нас была запланирована большая программа работы на орбите, но жизнь внесла свои коррективы. Научную часть мы выполнили полностью, а количество выходов в открытый космос сократили сначала с пяти до трех, потом до двух, затем работу за пределами станции совсем отменили. Экспедиция, которая должна была нас сменить, не прилетела. Поэтому нам пришлось консервировать станцию и улетать на Землю согласно плану.

Что вы почувствовали, когда впервые оказались на орбите?

Двумя словами не рассказать — помню, меня удивил вид изогнутого горизонта. Я не сомневался, конечно, что Земля круглая, но увидеть своими глазами, осознать масштабы планеты — сильное впечатление.