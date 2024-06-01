Как Александр Аверьянов прошел путь от исследователя зайцев до главного знатока динозавров в России

Палеонтолог Александр Аверьянов, главный научный сотрудник Зоологического института, профессор РАН — самый успешный «охотник» на динозавров в России. За свою 30-летнюю карьеру Аверьянов открыл 20 древних ящеров — больше, чем кто-либо из отечественных ученых. Среди его находок волгатитан и сибирский пситтакозавр. А также 300 научных трудов о доисторических животных и 40 экспедиций в Поволжье, Центральную Азию, Сибирь и на Дальний Восток. И сенсация: в 2024 году Александр Олегович опубликует работы о четырех ранее неизвестных видах динозавров. Теперь ученый стал лауреатом нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024.
Вы рекордсмен среди российских ученых по числу открытых динозавров — на вашем счету более 20 А сколько вообще видов этих животных известно?
Точно сказать трудно, примерно 1 200, причем больше половины открыто после 1990 года. Тогда произошел так называемый динозавровый ренессанс. До 1990-х динозавров представляли какими-то ползучими ящерицами — заниматься ими никто не хотел. В 1970-е, когда я учился в школе, их изучало человек 10 в мире… А потом ученые начали публиковать работы, которые полностью перевернули представление о динозаврах. Выяснилось, что они были теплокровными! А еще появились книги с яркими реконструкциями их внешнего облика — сейчас эти картинки привычны, а тогда вызвали шок! Ну и сильно повлиял фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода»: сегодня динозаврами занимается уже второе поколение палеонтологов, которые на нем выросли.
Как вы сами пришли к этой теме?
Все началось, когда мне было шесть: в детской вместо обоев висели карты — я любил смотреть на них и изучать географию Европы. Выучил, гордился собой, а потом — помню этот момент — родители принесли домой журнал, в котором я увидел палеогеографические карты-реконструкции. Так я узнал, что материки, оказывается, двигались — для меня это стало шоком. Я ведь только что выучил, как все на глобусе расположено! А тут выясняется, что это лишь маленький эпизод огромной истории. Что ж, тогда я и решил эту историю узнать поподробнее, чем и занимаюсь до сих пор.
В школу я пошел на Лермонтовском проспекте — там была отличная библиотека с одним, правда, недостатком: ее не обновляли с 1950-х, а значит, выдавали книги, в которых было написано, что «генетика — продажная девка империализма» (слова советского биолога Трофима Лысенко, боровшегося против ученых-генетиков в 1940-е годы. — Прим. ред.). С таким багажом я дошел до 9-го класса, где нам наконец всерьез рассказали о генах, и с тех пор у меня было уже два интереса: естественная история и генетика. А поступив в Ленинградский университет, я повстречал своего первого учителя — палеонтолога Льва Александровича Несова, и в его лице палеонтология победила!
Я слышал, вы изучали мамонтов?
Да, начинал в аспирантуре, даже ездил в экспедицию к тем местам, где был найден мамонтенок Маша, который теперь хранится в Зоологическом музее. Но в итоге выяснилось, что материала для диссертации по мамонтам не хватает. Тогда мне предложили изучать другую группу: зайцев, ископаемых и современных. По ним я и защитил сначала кандидатскую, а потом и докторскую диссертации.
Как исследователь зайцев стал «охотником» на динозавров?
Долгое время я формально не занимался палеонтологией, изучая современных животных. Однако ездил на раскопки, в том числе в пустыню Кызылкум, Узбекистан. А там — богатейшая сохранившаяся фауна позвоночных мелового периода (140—66 млн лет до н. э.). Объясню: чтобы древние останки сохранились в земле, сверху должен быть слой известняка. Если его нет, кислоты в дождевой воде просто растворят кости. Поэтому находки динозавров так редки, хотя жили они повсюду. Но в Кызылкуме этот известняковый слой присутствует, вот почему до нас дошли останки почти 200 видов позвоночных. Такого богатства практически нигде больше нет. И вот в этих экспедициях узких специалистов не было, а материал обрабатывать надо!
И так вы стали специализироваться на динозаврах?
В Кызылкуме находили огромное количество костей: позвонки, черепа — смотришь и не понимаешь, от кого это. На то, чтобы разобраться, ушло много лет, я до сих пор публикую находки того времени. Но да, так я стал заниматься в том числе и динозаврами. А потом динозавров стали находить и в России: первого в 1996-м близ деревни Шестаково, Кемеровская область — это сейчас одно из богатейших мест, где находятся древние останки. Там строили дорогу, срезали борт холма и обнаружили целые скелеты динозавров. Один из них мы и описали как сибирского пситтакозавра — первого российского динозавра.
Как вы понимаете, что перед вами новый динозавр, а не какой-то уже известный?
Хороший вопрос! Если коротко, обычно динозавры жили в определенном месте и в определенное время. Поэтому если в Сибири вы находите нового для тех мест динозавра, то с высокой степенью вероятности это новый вид, а не уже известный, скажем, по американским находкам. Кроме того, мы сверяемся с литературой: смотрим, на кого из ранее найденных динозавров похож новый скелет. Ученые используют таблицы признаков, которые отличают один вид от другого: бугорки на костях, выросты.
Именно так мы недавно открыли нового завропода (группа гигантских длинношеих динозавров. — Прим. ред.) из Забайкалья, статья об этом выйдет до конца 2024 года. От завропода остался только шейный позвонок, но именно эта часть у него очень информативна, на ней масса диагностических признаков. Вообще, изучая все эти материалы, понимаешь, насколько жизнь непредсказуема и уникальна. Многие люди не задумываются об этом. Кстати, вы не спросили, какая в палеонтологии практическая польза, обычно журналисты с этого начинают! (Смеется.)
Ну как же: не зная истории, ты не поймешь настоящего…
Именно! Без этого невозможно понять природу жизни. Простой пример—сегодня многие удивляются, почему нам так и не удалось найти разумных инопланетян. Ведь чисто математически должно быть много планет с подходящими условиями для зарождения жизни. Это правда, но зарождение жизни — одно дело, а ее развитие до вразумительного уровня куда менее вероятно и зависит не только от изначальных условий на планете, но и от огромного количества случайностей! Вот мы с вами сидим и разговариваем — такого вообще могло не быть. На нашем мест е могли сидеть две рептилии. Тот факт, что разумное существо возникло из обезьяны, — фантастическая случайность.
Как вы относитесь к «динозаврам» из сказок и мифов? К тем же драконам?
Как-то на лекции я говорил, что мифы основаны на реальных палеонтологических находках. Так, истории о циклопах, судя по всему, родились от черепов карликовых слонов, которые часто находят на островах Эгейского моря. У них носовое отверстие во лбу, а глазницы сбоку и не так заметны. Люди смотрели на эти черепа и думали: ясное дело, одноглазый гигант! Про миф о драконах есть история о городе Клагенфурте в Австрии. В середине XIV века рядом с ним был найден… череп дракона. Огромный, он до сих пор хранится в местном соборе. Рядом, на главной площади, поставлен памятник этому дракону.
А чей это череп на самом деле?
Шерстистого носорога. (Смеется.)
Вы говорили, динозавры ходили везде. Они могли жить и на месте Петербурга?
Они не могли, они жили. Но мы никогда не узнаем, какие именно. Как я уже говорил, для того чтобы останки сохранились, нужны уникальные условия. Мы можем предполагать, что здесь жили завроподы. Они населяли Фенноскандию — ту часть суши, на краю которой находится Петербург. Фенноскандского завропода мы как раз описали по хвостовым позвонкам, найденным под Москвой, в морских отложениях. Видно, труп завропода свалился в воду, и его отнесло течением туда, где через миллионы лет возникла Москва. Эта находка — всё, что мы знаем о юрской фауне этого региона.
В России может быть парк динозавров?
А у нас уже фактически есть: рядом с деревней Шестаково, о которой я рассказывал, проводится фестиваль «Динотерра». В прошлом году там было 60 тысяч человек.
У вас есть мерч с динозаврами?
Динозавры не входят в сферу моих увлечений: нельзя смешивать хобби и работу. Для развлечения я собираю античные монеты — за каждой из них своя история. У меня есть монеты времен Цезаря, возможно, какую-то он даже держал в руках.
Над чем вы работаете прямо сейчас?
Это новый динозавр из группы альваресзаврид. Нам с коллегами удалось раскрыть его тайну! Дело в том, что никто толком не понимал, что именно эти альваресзавриды делали. Представьте: совсем небольшие, с индюка размером, при этом, с одной стороны, у них короткие передние конечности с одним пальцем, с другой — эти конечности хорошо развиты, как у роющих животных. И ноги тоже развиты, что среди роющих не встречается. А руки настолько короткие, что рыть они могли бы только лежа на брюхе, — и я никак не мог поверить, что они занимались чем-то подобным. И вот эту тайну нам удалось разгадать.
Саспенс, как у Хичкока! И в чем она, можете сказать?
Нет, до выхода статьи не могу. Иначе не будет интриги.
Текст: Константин Крылов
Фото: Наталья Скворцова
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:
Эксклюзивного партнера, производителя премиальных украшений с российскими бриллиантами — ювелирный дом MIUZ Diamonds
Газпромбанк — Официальный банк премии
Торговый дом «Рятико» с брендом ReFa — роскошным уходом для вашей кожи
«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс от девелопера «Абсолют Строй Сервис»
ASKO — мировой премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники
Комментарии (0)