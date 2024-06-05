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Наука и образование

Рядом с «ИТМО Хайпарк» построят кампус и жилье СПбГПМУ

На территории города-спутника появится новый кампус государственного педиатрического медицинского университета. Объем инвестиций оценивают в 25 миллиардов рублей.

Согласно подписанному сегодня на ПМЭФ документу, ООО «Город-спутник Южный» передаст университету участок площадью 40 га и окажет помощь в получении необходимой для реализации кампуса разрешительной документации. Кроме того, оператор территории обеспечит работников и преподавательский состав кампуса необходимым жилым фондом и социальной инфраструктурой в первых жилых очередях города-спутника. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Предполагается, что общая площадь возводимой недвижимости составит не менее 100 тыс. м2, включая лаборатории, клинические отделения диагностики и онкологии, а также общежития для студентов. По словам ректора, сейчас возможности расширения университета сильно ограничены из-за охранного статуса действующего комплекса. «Наша клиника построена в 1905 году, а за прошедшие почти 120 лет представления о больнице полностью изменились. После переезда суммарно на каждом курсе будут обучаться около 2,5 тыс. студентов, а на всех курсах около 13−14 тыс. студентов, соответственно», — заявил он.

Напомним, что в прошлом году был заложен первый камень будущего «ИТМО Хайпарк». ИТМО Хайпарк» — научно-образовательный инновационный центр на базе Университета ИТМО, строящийся в городе-спутнике Южный по проекту архитектурного бюро «Студия 44». Комплекс будет состоять из кампуса для магистрантов и аспирантов, технологической долины и бизнес-парка для технологических компаний. 

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