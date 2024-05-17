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Наука и образование

СПбГУ и политех китайского Харбина откроют совместный образовательный центр

В планах сделать учреждение центром углубленного изучения математики, физики, химии и других естественно-научных дисциплин. Он станет одним из флагманов сотрудничества России и Китая в образовании.

Shutterstock.com (Mistervlad)

Санкт-Петербургский государственный университет (СПБГУ) и Харбинский политехнический университет откроют совместный образовательный центр, заявил президент Владимир Путин в рамках выступления перед студентами Харбинского политехнического университета.

«Совсем ведущее российское учебное заведение, Санкт-Петербургский государственный университет <...> скоро откроет совместно с Харбинским политехом образовательный центр», — сообщил Путин.

Студенты будут изучать углубленные программы по математике, физике, химии, другим естественным, научным дисциплинам. Центр станет одним из флагманов российско-китайского сотрудничества в сфере образования и науки. В образовательном центре смогут учиться более 1,5 тысяч китайских и российских студентов.

«Столь интенсивные академические обмены имеют большое значение, позволяют сопрягать лучшие традиции и опыт российской и китайской инженерных школ, готовить высококлассных специалистов», — заключил Путин.

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