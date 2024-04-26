В Ломоносове появится кампус Евразийского международного университета

Новый студгородок будут строить в Ломоносове, Петродворцовом районе Петербурга. В кампусе Евразийского международного университета смогут находиться 18 тысяч студентов из 30 стран мира, а помимо университета там будет морская академия, колледж, медицинский институт и кадетская школа. Также на территории студгородка разместят жилье для преподавателей и сотрудников университета, и рекреационную зону.

Как рассказал ректор Евразийского международного университета и председатель совета директоров корпорации «Кампус "Ломоносов"» Константин Клименко, в планах открыть первый корпус к началу нового учебного года. По его словам, инвесторы уже выкупили несколько зданий для создания кампуса. В мае приступят ремонтные работы.

Университет планирует привлечь создание инфраструктуры около 48 млрд рублей, сообщил глава вуза в беседе с «Ведомости Северо-Запад». Он добавил, что проект реализуют в рамках сотрудничества со странами-участниками БРИКС, а все инвестиции — исключительно частные. В рамках проекта также собираются построить новые здания в других локациях, однако их точное количество пока неизвестно. Все работы должны завершить к 2030 году.

«Застройку будут вести несколько строительных компаний. После согласования с городскими властями инвестпроекта будет объявлен тендер на строительство, на данный момент идет подготовка тендера на проектные работы», — уточнил Клименко.