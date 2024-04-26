В Петербурге построят первую государственную IT-школу

Группа компаний «Арсенал» займется строительством общеобразовательной школы с уклоном в изучение IT на 1,1 тысяч мест. В проекте предусмотрели места для двух бассейнов, актового и тренажерного залов, спортивного блока. Также сюда закупят различные девайсы для изучения технологий: 3D-принтеры, сканеры, фотоаппараты, роботы и другое.

В основе новой школы ляжет сквозное преподавание информационных технологий, цифровой подход к обучению и формирование «мягких» навыков.

«Ученики смогут получить первый опыт погружения в IT-среду. Помимо основной программы, образование в школе будет направлено на олимпиадную подготовку, реальную проектную и исследовательскую работу, а также на формирование навыков программирования и работы с цифровыми инструментами и нейросетями. Открытие школы запланировано на 1 сентября 2025 года», — рассказали в ИТМО.

Школа будет государственной, а обучением кадров займется ИТМО. Программы курсов будут поделены на несколько треков для учителей, которые уже получили базовое педагогическое образование.

В частности, будут курсы повышения квалификации для учителей-предметников. Здесь будут и обучение преподаванию компьютерного моделирования, и применения инструментов ИИ на уроках физики, и использование механизмов виртуальной реальности на уроках естественнонаучного цикла. А также будет трек по Soft Skills, где преподавателей будут учить искусству коммуникации в переговорах и конфликтах, как распознавать манипуляции и бороться с ними и как сохранить здоровье на рабочем месте. На треке «педагогическое мастерство» расскажут об игровых методах в образовании и использовании нейросетей в преподавании.