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Наука и образование

В историческом здании на Лермонтовском проспекте откроют новую школу

Учебное учреждение разместят в отреставрированном здании, в котором учились поэт Михаил Лермонтов и композитор Модест Мусоргский. Школу на 1 000 учеников собираются сдать в 2024 году. В школе восстановят лепнину, парадную лестницу с колоннами, напольную мозаичную плитку и дубовый паркет, а некоторые детали выставят как экспонаты.

Здание на Лермонтовском проспекте, 54 построили в 1820-1824 годах, сейчас оно имеет статус охраняемого памятника. Раньше в доме располагалось элитное Николаевское кавалерийское училище, а после реконструкции здесь появится школа на 1 000 мест. Школу планируют сдать в 2024 году, отмечают в Смольном. 

«Это сложный объект для строителей, но они тщательно восстанавливают его первоначальный облик. При этом будет соблюдено наше городское правило — каждая новая школа вводится обязательно с современным плавательным бассейном», — заявил губернатор города Александр Беглов.

Бассейн будет в пристройке, который будет соединяться с основным зданием стеклянным атриумом. Сейчас в школе проводят реставрацию: восстанавливают лепнину, парадную лестницу с колоннами, напольную мозаичную плитку и дубовый паркет. Некоторые оригинальные элементы декора закроют стеклом и выставят как экспонаты.

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