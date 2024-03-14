В историческом здании на Лермонтовском проспекте откроют новую школу

Здание на Лермонтовском проспекте, 54 построили в 1820-1824 годах, сейчас оно имеет статус охраняемого памятника. Раньше в доме располагалось элитное Николаевское кавалерийское училище, а после реконструкции здесь появится школа на 1 000 мест. Школу планируют сдать в 2024 году, отмечают в Смольном.

«Это сложный объект для строителей, но они тщательно восстанавливают его первоначальный облик. При этом будет соблюдено наше городское правило — каждая новая школа вводится обязательно с современным плавательным бассейном», — заявил губернатор города Александр Беглов.

Бассейн будет в пристройке, который будет соединяться с основным зданием стеклянным атриумом. Сейчас в школе проводят реставрацию: восстанавливают лепнину, парадную лестницу с колоннами, напольную мозаичную плитку и дубовый паркет. Некоторые оригинальные элементы декора закроют стеклом и выставят как экспонаты.