Исследование НИУ ВШЭ: более открытые подростки чаще более музыкальны

Лаборатория социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ вместе с группой зарубежных ученых собирали данные по России, Германии и Великобритании. Они показали, что открытые новому опыту подростки более музыкальны.

«Открытость — это черта личности, которая связывается со всей культурной жизнью человека. То есть люди, у которых она сильнее выражена, чаще интересуются искусством, постоянно ищут новые впечатления и тянутся к знаниям», — объяснила младший научный сотрудник Лаборатории социальной и когнитивной информатики Элина Цигеман.

При этом исследования в основном касались взрослых людей, а подростки оставались без внимания. В новой научной работе опрос вели среди подростков. Исследователи стремились выяснить, какие черты личности связаны с музыкальностью и как поменяются результаты в зависимости от выборки.

В исследовании приняли участие 2211 учеников общеобразовательных школ: 346 из России, 751 из Великобритании и 1114 из Германии, которым выдали два опросника. В одном оценивалась музыкальность школьников, а второй опросник определял у подростков черты личности.

Оказалось, что самую сильную связь музыкальность имеет с открытостью новому опыту. То есть, если подросток открыт по характеру, он с большей вероятностью умеет замечать эмоции в музыке, обладает музыкальной подготовкой и слухом, а также умеет петь.

Для российских и немецких подростков важной оказалась экстраверсия. Чем выше она была у подростков из этих стран, тем лучше у них было с музыкальным слухом и пением. Выборка по Великобритании таких результатов не показала.