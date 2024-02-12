Исследование НИУ ВШЭ: более открытые подростки чаще более музыкальны

В научной работе участвовали подростки из России, Великобритании и Германии. Ученые анализировали, как связаны личностные черты и интерес к музыке у подростков. Оказалось, что самую сильную связь музыкальность имеет с открытостью новому опыту. При этом для российских и немецких подростков важной оказалась экстраверсия. Чем выше она была у подростков из этих стран, тем лучше у них было с музыкальным слухом и пением. Выборка по Великобритании таких результатов не показала.
Лаборатория социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ вместе с группой зарубежных ученых собирали данные по России, Германии и Великобритании. Они показали, что открытые новому опыту подростки более музыкальны.
«Открытость — это черта личности, которая связывается со всей культурной жизнью человека. То есть люди, у которых она сильнее выражена, чаще интересуются искусством, постоянно ищут новые впечатления и тянутся к знаниям», — объяснила младший научный сотрудник Лаборатории социальной и когнитивной информатики Элина Цигеман.
При этом исследования в основном касались взрослых людей, а подростки оставались без внимания. В новой научной работе опрос вели среди подростков. Исследователи стремились выяснить, какие черты личности связаны с музыкальностью и как поменяются результаты в зависимости от выборки.
В исследовании приняли участие 2211 учеников общеобразовательных школ: 346 из России, 751 из Великобритании и 1114 из Германии, которым выдали два опросника. В одном оценивалась музыкальность школьников, а второй опросник определял у подростков черты личности.
Оказалось, что самую сильную связь музыкальность имеет с открытостью новому опыту. То есть, если подросток открыт по характеру, он с большей вероятностью умеет замечать эмоции в музыке, обладает музыкальной подготовкой и слухом, а также умеет петь.
Для российских и немецких подростков важной оказалась экстраверсия. Чем выше она была у подростков из этих стран, тем лучше у них было с музыкальным слухом и пением. Выборка по Великобритании таких результатов не показала.
При этом добросовестность меньше влияет на музыкальность. И хотя от этой черты характера зависит, будет ли ученик усидчив и внимателен, в случае музыкальных занятий ее роль оказывается не так велика. Почти не зависит музыкальность и от доброжелательности. Уступчивые и дружелюбные подростки лучше понимают эмоции в музыке, однако к развитию музыкальных талантов эта черта не имеет отношения.
Занятия музыкой помогают развивать память, моторику, слух. Последнее особенно полезно для тех, кому нравится изучать иностранные языки: натренированный слух восприимчив не только к музыке, но и к речи. Все это дает основание рекомендовать музыкальные уроки не только детям, но и взрослым. Помимо этого, музыкальные занятия могут быть связаны и с интеллектом.
«Одно из исследований обнаружило связи между музыкальностью и интеллектом. Ребята, которые занимались в музыкальной школе, показывали более высокие академические результаты. Однако нельзя сказать наверняка, в каком направлении проходят связи, а недавние исследования показали, что такой связи и вовсе нет. Поэтому нужны более длительные исследования», — рассказывает Элина Цигеман.
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