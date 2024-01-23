В ИТМО разработали систему сканирования пространства для поиска пропавших людей

Для обнаружения объектов в условиях недостаточной освещенности, тумана, темноты или маскировки применяют камеры дальнего инфракрасного диапазона — тепловизоры. Ученые ИТМО предложили систему высокоскоростного панорамного сканирования с накоплением сигнала «ГироВизор-Т». При таком подходе используют лишь один тепловизор, который при помощи оптико-механической системы непрерывно просматривает окружающую обстановку. Разработка спроектирована для работы с доступными тепловизорами неохлаждаемого типа и может долго работать в непрерывном режиме без технического обслуживания.

«Сейчас мы работаем над модулем распознавания объектов. Он будет не только реагировать на изменения в пространстве, но и определять типы объектов, потенциально представляющие интерес для оператора. Например, можно будет по характерным параметрам понять, что обнаружил тепловизор — человека, птицу или дрон. Еще мы планируем объединить несколько сканирующих тепловизоров в одну сетевую систему. Это еще больше расширит зону наблюдения и позволит решать задачи, непосильные для одного устройства», — добавляет руководитель группы разработки международной научной лаборатории «Интеллектуальные оптические системы» ИТМО Федор Иночкин.

«ГироВизор-Т» сканирует пространство с рекордной (в сравнении с аналогами) скоростью, до 17 кадров в секунду, и за две секунды формирует панораму без смазывания и в высоком разрешении — 12500 на 370 пикселей. На мониторе можно рассмотреть круговую панораму, а также выделить отдельные зоны и активировать детектор движения.

Ученые предлагают с помощью устройства решать разные задачи: обнаруживать нелегальный водный, наземный или воздушный транспорт, охранять заповедники и инфраструктуру от несанкционированного проникновения, например, браконьеров, или искать пропавших людей и животных.