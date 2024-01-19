Знакомьтесь, Александр Аверьянов — «главный охотник на динозавров» в России, он открыл 18 видов древних ящеров!

За прошлый год учеными всего мира было описано почти 30 ранее неизвестных видов динозавров. Информация еще о нескольких сейчас готовится к публикации в научных журналах — среди них есть открытия петербургского палеонтолога, научного сотрудника Зоологического института РАН Александра Аверьянова. За свою карьеру он уже открыл 18 видов древних ящеров (рекорд для российской науки!), а в этом году готовится обогатить науку знаниями еще о пяти! По просьбе «Собака.ru» ученый рассказал о своем недавнем открытии, о настоящем Парке Юрского периода, а также о том, как палеонтологи «охотятся» на динозавров.
За прошлый год в мире было открыто около 30 ранее неизвестных видов динозавров. Есть ли в этом списке ваши находки или открытия ваших коллег-петербуржцев?
Если быть точным, в 2023 году было описано 26 новых видов динозавров. У нас новых таксонов опубликовано не было, но они были найдены. В настоящее время я работаю над описанием пяти новых динозавров: трех из России, одного из Монголии и одного из Узбекистана.
Они были открыты в разное время, самый ранний — в 1979 году, самый поздний — в прошлом году. Надеюсь, все они будут опубликованы уже в этом году.
Вы говорите, что российские ученые в прошлом году не описали новых динозавров, но при этом все же сделали одну находку? В чем разница между открытием динозавра и его описанием?
Динозавров открывают в ходе палеонтологических экспедиций, чаще всего в ходе палеонтологических раскопок. Между открытием динозавра в поле и его научным описанием может проходить достаточно большое количество времени, иногда годы. Например, в 2020 году мы с академиком Алексеем Лопатиным из Палеонтологического института в Москве описали нового завропода Abdarainurus barsboldi из Монголии, которого нашли еще в 1970 году. Так что между открытием динозавра и его научным описанием прошло ровно 50 лет.
Нужно сказать, что находка динозавра в экспедиции не всегда означает открытие нового динозавра. Нужно еще понять, что это новый динозавр, а не какой-нибудь известный ранее. Для этого необходимо его научное изучение, препаровка от вмещающей породы, что может занять довольно продолжительное время. Так что такого рода открытия совершаются и входе экспедиций, и в ходе лабораторного изучения. Собственно говоря, открытие динозавра происходит не тогда, когда находят его остатки, а когда исследователь понимает, что это именно новый динозавр.
Однако такое понимание не всегда подтверждается впоследствии — происходят как открытия, так и «закрытия» новых динозавров. Один из недавних примеров — открытие трех «новых» видов тираннозавров. Большинство исследователей считают, что это все варианты изменчивости одного вида, Tyrannosaurus rex.
Если вернуться к вашей работе, вы сказали, что сейчас готовите к публикации информацию о новом виде динозавра, который был найден в прошлом, 2023 году. Не могли бы вы рассказать об этой находке поподробнее?
Да, это важная находка, сделанная на известном местонахождении раннемеловых динозавров Шестаково в Кемеровской области. Сотрудники Кемеровского краеведческого музея в прошлом году обнаружили там скелет хищного динозавра. Это первая такая находка в России.
В октябре мы с Павлом Скучасом из Санкт-Петербургского университета изучали эту находку и установили, что она принадлежит к хищным динозаврам из группы цератозавров. Это один из новых видов динозавров, который был открыт в 2023 году, но будет опубликован в этом году. Есть и другие интересные находки, которые, надеюсь, будут опубликованы в ближайшее время. Например, новый завропод из Забайкалья или новый стегозавр из Якутии.
Если говорить о найденном в прошлом году динозавре, что это был за ящер? На кого он был похож?
Как я уже сказал, найденный в прошлом году динозавр, относится к цератозаврам — это самые примитивные хищные динозавры. Первый представитель цератозавров был найден в Северной Америке еще в XIX веке профессором Маршем. Он был известен тем, что у него на носу был рог. Собственно, латинское название этого рода Ceratosaurus и переводится как «рогатый ящер». У многих других цератозавров таких рогов не было, но были всякие другие выросты на черепе.
Конкретно прошлогодняя находка похожа на динозавра, найденного в 2000-х в Китае и получившего название лимузавр. Он интересен тем, что у него с возрастом утрачивались зубы. То есть у молодых животных они были, а у взрослых нет — это уникальная особенность, раньше ученые такого не встречали у динозавров. Почему это происходило, тоже пока непонятно. Как было у нашего — неизвестно, потому что черепа не сохранилось. Мы не можем пока сказать, была ли у нашего такая особенность. В остальном он похож на лимузавра, но у него есть ряд особенностей, которые позволяют относить его именно к новому роду.
Чем еще интересна эта находка?
Дело в том, что она примерно на 50 млн лет моложе китайской. То есть наш динозавр жил в раннемеловое время, скажем, 120 млн лет назад. Что в этом примечательного? Все цератозавры относятся к первой радиации хищных динозавров. Хищные динозавры — это большая и самая успешная группа архозавров (к ним, кстати, относятся птицы, так что технически современные птицы — это все хищные динозавры).
У хищных динозавров было несколько эволюционных радиаций. Первой из них как раз и были цератозавры, которые появились еще в раннее юрское время и быстро распространились по всей планете. Однако потом появлялись новые, более прогрессивные группы (те же тираннозавры), которые постепенно вытесняли их на южные континенты.
И вот, найденный в Кемеровской области цератозавр удивительно поздний, к тому моменту на севере планеты доминировали уже много более прогрессивные виды. Впрочем, это соответствует тому, что мы уже знаем об этой части Сибири, которая в то время стала пристанищем для животных юрского облика. Там можно было встретить ранних млекопитающих, очень примитивных саламандр, и множество других видов, которые нормально себя чувствовали на планете в юрское время, но в меловую эпоху уже были вытеснены.
Вероятно, такая аномалия объясняется тем, что этот регион был отделен каким-то географическим барьером, к примеру какими-то горными системами, которые препятствовали проникновению туда более прогрессивных групп животных. Поэтому там сохранилась такая реликтовая фауна.
Получается, что в Сибири тогда существовал настоящий Парк Юрского периода?
Да. В меловое время там существовал парк Юрского периода.
Как удалось открыть этого динозавра?
Можно сказать, случайно, но, скорее всего, закономерно. Случайно выпала с высокого берега реки глыба со скелетом динозавра, но не случайно на этом местонахождении работали сотрудники Кемеровского краеведческого музея. Они постоянно мониторят берег реки именно в поисках таких упавших глыб и не пропустили эту находку. Можно только гадать, сколько подобных находок утрачено, когда там никто не работал. Кемеровский краеведческий музей постоянно работает на этом местонахождении с 2014 года — это позволяет надеяться, что будут еще новые интересные находки.
Кстати, я сказал выше, что мы установили принадлежность новой находки к цератозаврам. Точнее будет сказать, что подтвердили — первый такое определение сделал наш известный палеохудожник Андрей Атучин, у которого в распоряжении были только фотографии.
А как вообще ученые ищут новых динозавров? Все же это чаще случайность или результат целенаправленных поисков?
Это сочетание планомерных поисков и элементов случайности. Главное — правильно определить район исследования, искать кости динозавров или там, где их уже находили, или где их можно найти. Большинство находок делается в ходе планомерных палеонтологических экспедиций.
Конечно, бывают находки при строительстве дорог. Так было открыто два крупнейших местонахождения динозавров в России — Шестаково-3 в Кемеровской области и Кундур в Амурской области. Но после таких случайных находок необходимы планомерные многолетние раскопки.
Как ученые выбирают место для экспедиций? Где искать динозавров?
Искать динозавров надо там, где они могут быть. Понятно, что в прошлом динозавры обитали по всей планете, но далеко не везде сохранились осадочные породы с их остатками. Точнее, даже далеко не везде такие осадочные породы накапливались. Это происходило преимущественно в руслах рек, в озерах, в прибрежной морской зоне. То есть мы знаем только тех динозавров, которые жили в низинах, в долинах рек, по берегам озер, на морском побережье.
Мы ничего не знаем и никогда не узнаем, например, о динозаврах, которые жили в горных областях, поскольку там не накапливаются осадочные отложения. Более того, нужно чтобы осадочные породы с остатками динозавров сохранились до настоящего времени, а не были уничтожены впоследствии эрозией, и чтобы они выходили на поверхность. Наиболее перспективные места для поисков — пустынные области, где континентальные мезозойские отложения (в морских отложениях находки динозавров чрезвычайно редки и относятся только к прибрежной зоне) выходят на поверхность и где нет густого растительного покрова.
Такими уникальными регионами являются бэдлэнды среднего запада США и Канады, пустыня Гоби в Монголии и Северном Китае, Патагония в Аргентине. В России в Западной Сибири широко распространены континентальные отложения юрского и мелового возраста где должны быть остатки динозавров, но практически везде они закрыты тайгой и практически недоступны для изучения.
Бывали ли находки динозавров недалеко от Петербурга?
Нет. В Ленинградской области распространены прибрежно-морские палеозойские отложения, где встречаются, в частности, остатки девонских рыб, но нет никаких мезозойских отложений, где можно было бы найти кости динозавров.
То есть ожидать находок в будущем тоже не стоит?
Чисто теоретически можно предположить, что находки на территории Ленинградской области возможны в карстовых полостях палеозойских отложений. Такие месторождения известны, например, в Англии. Там в каменноугольных известняках есть как раз карстовые полости с костями динозавров.
Похожее месторождение есть под Москвой, там тоже в каменноугольных известняках есть кости позвоночных, в том числе небольшого количества динозавров. Но у нас, в Ленинградской области, пока ничего похожего не находили.
Вас называют главным «охотником на динозавров» в российской науке. Сколько сейчас находок на вашем счету?
Всего мною было описано 18 новых динозавров, шесть из них из России. За весь 2023 год было опубликовано 168 научных статей по динозаврам, 10 из них (6%) — мои. Так что мой вклад в мировую науку в этой области в прошлом году можно оценить в 6%. Всего же мною было написано 87 статей по динозаврам — больше, чем у кого-либо другого из отечественных исследователей.
Как вам это удалось?
Честно говоря, я никогда не был фанатом именно динозавров. К примеру, меня всегда интересовали мезозойские млекопитающие. Меня одинаково интересуют все животные, по крайней мере, позвоночные животные. Я не делаю различия между современными и вымершими (ископаемыми) животными. Нет фундаментального различия между зоологией (я работаю в Зоологическом институте) и палеонтологией. Разница только в специфике объектов и методов изучения — и та, и другая наука изучает животных. Невозможно изучать современных животных, не зная их истории. К сожалению, не все зоологи это понимают, и у них формируется поверхностное представление о животном мире, поскольку современная фауна — это всего лишь один поверхностный срез многомиллионной эволюции животных.
Меня всегда поражало дикое разнообразие жизни. И масштабы этого разнообразия еще больше поражают, когда обращаешься к палеонтологической летописи. Одни только динозавры дают ошеломляющее разнообразие жизненных форм, аналогов которых нет среди современных животных. Всегда хотелось разобраться в этом разнообразии, разложить все по полочкам, выяснить кто от кого происходит.
Но как все же состоялась ваша первая «встреча» с динозавром?
Мои первые работы посвящены ископаемым позвоночным Центральной Азии — современные Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. Мы работали там, и так получилось, что накопился большой объем находок по динозаврам, но не было специалистов, которые могли бы его обработать. И вот пришлось этим заняться мне, о чем я совершенно не жалею.
Первый описанный мною новый вид динозавра — это гигантский завропод из Кыргызстана — ферганозавр. Это была находка, сделанная еще в 1967 году нашим ленинградским ученым-геологом Верзилиным в Фергане. Этот скелет хранился в Палеонтологическом институте, и в 2003году нам с коллегой из Палеонтологического института удалось его описать как нового динозавра.
Второй был из России как раз — Сибирский пситтакозавр, сейчас это, наверное, самый известный отечественный динозавр.
А были ли динозавры, которых вы не только описали, но и сами нашли?
Да, «руками» я нашел одного ранее неизвестного динозавра. Это тоже произошло в Узбекистане. Это был череп утконосого динозавра левнесовии.
Где планируете работать вы в ближайшем сезоне?
Мои самые большие надежды на 2024 год связаны с раскопками на местонахождении Шестаково в Кемеровской области, которые проводят сотрудники Кемеровского краеведческого музея. Также мои коллеги из Санкт-Петербургского университета планируют в 2024 году палеонтологические раскопки в Якутии, Туве и Амурской области. Надеюсь, 2024 год принесет новые интересные находки динозавров в России.
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