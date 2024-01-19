Знакомьтесь, Александр Аверьянов — «главный охотник на динозавров» в России, он открыл 18 видов древних ящеров!

Вы говорите, что российские ученые в прошлом году не описали новых динозавров, но при этом все же сделали одну находку? В чем разница между открытием динозавра и его описанием?

Динозавров открывают в ходе палеонтологических экспедиций, чаще всего в ходе палеонтологических раскопок. Между открытием динозавра в поле и его научным описанием может проходить достаточно большое количество времени, иногда годы. Например, в 2020 году мы с академиком Алексеем Лопатиным из Палеонтологического института в Москве описали нового завропода Abdarainurus barsboldi из Монголии, которого нашли еще в 1970 году. Так что между открытием динозавра и его научным описанием прошло ровно 50 лет.

Нужно сказать, что находка динозавра в экспедиции не всегда означает открытие нового динозавра. Нужно еще понять, что это новый динозавр, а не какой-нибудь известный ранее. Для этого необходимо его научное изучение, препаровка от вмещающей породы, что может занять довольно продолжительное время. Так что такого рода открытия совершаются и входе экспедиций, и в ходе лабораторного изучения. Собственно говоря, открытие динозавра происходит не тогда, когда находят его остатки, а когда исследователь понимает, что это именно новый динозавр.

Однако такое понимание не всегда подтверждается впоследствии — происходят как открытия, так и «закрытия» новых динозавров. Один из недавних примеров — открытие трех «новых» видов тираннозавров. Большинство исследователей считают, что это все варианты изменчивости одного вида, Tyrannosaurus rex.