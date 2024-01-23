Археолог Николай Анисюткин: о блокадном детстве, скифском золоте и о находке, которая позволила лучше понять неандертальцев

Как жила ваша семья накануне войны?

Мои предки — орловские крестьяне. Дедушка считался кулаком, хотя все его богатство заключалось в том, что у него было 5 сыновей и одна дочь, а землю в деревне тогда давали на семью из расчета на количество мужчин.

Мой отец, старший из сыновей деда, служил в армии и после этого решил остаться в Ленинграде. В 1930-х он приехал к деду и сказал, что вот-вот наступят времена, когда кулакам будет очень плохо, он советовал, когда придут, надо сразу уезжать и не спорить. Мол, он, деду уже место нашел. Вскоре отец забрал мою мать и меня, полуторамесячного, в Ленинград, где я всю жизнь и прожил до своих 89 лет.

Потом отец завел себе другую женщину, мама от него ушла, и мы с ней жили на юге города, на Средней Рогатке, в Московском районе. Мама работала на мясокомбинате. Дед же действительно во время коллективизации перебрался в Ленинград — работал на заводе им. М. И. Калинина и жил на острове Декабристов. Так мы и встретили войну.

Помните 22 июня 1941 года?

Да, когда Молотов выступил по радио, отец как раз зашел, чтобы взять меня на прогулку — он время от времени это делал. Прошлись по улице, недалеко был пивной ларек, у которого всегда собирался народ. Мы подошли, и я обратил внимание, что люди, обсуждавшие начало войны, высказывали разные мнения.

Молодые ребята, которым было лет 20–30, хохотали — говорили, что мы сейчас немцам зададим [трепку]. Люди постарше спорили — нет, мол, война будет трудная, ведь немец человек серьезный. Но на самом деле все восприняли новости с большой тревогой.