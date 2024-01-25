Экс-завуч легендарного лицея №239 Людмила Гришина — о блокаде, работе в Чехии и о том, каково учить математических гениев

22-го ни о какой поездке на дачу не могло быть и речи. Как ваша семья провела первые месяцы войны?

Папу не сразу взяли в армию — он работал на электростанции. Ушел на фронт он позднее — 31 июля. Перед этим он купил детям подарки: брату — его звали Валя, он был на три года старше меня — папа взял зимнее пальто и шапку. А мне — шубу на вырост, она была такой большой, что я носила ее до второго класса.

Когда папа уезжал, он сказал маме: «Оля, прошу тебя, с детьми не расставайся».

Он не успел написать ни одного письма — пропал без вести в самом конце сентября. Тогда были очень тяжелые бои, отец не вернулся из боя, это было под городом Белоостров. Вот и все… с тех пор папу знаю только по фотографиям. Мама говорила, что я была к нему очень привязана, но я, к сожалению, не помню, мне было всего 2 года.

Как вы жили дальше?

Мама с бабушкой решили оставаться в городе. Бабушка была уже пожилым человеком, мама же была на казарменном положении, случалось, что по несколько дней ее не бывало дома.