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Наука и образование

В Сербии впервые прошли Дни Эрмитажа

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Петербургские студенты — участники социального проекта «Друзья Петербурга» — отправились в Белград на экскурсии, лекции и мастер-классы, направленные на сохранение культурного наследия.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Газпром»
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Газпром»
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Газпром»
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Газпром»

Молодые люди посетили церемонию открытия и гала-спектакль Театра балета имени Леонида Якобсона, кураторские экскурсии по экспозиции Эрмитажа «Царский фарфор» и инклюзивного проекта «Незримое искусство».

В рамках научной части студенты приняли участие в семинарах, лекциях и круглых столах, а также обсудили с сербскими студентами опыт в реализации проектов по сохранению историко-культурного наследия и развития городского пространства.

Дни Эрмитажа проходили в Белграде с 24 по 29 октября 2023 года. Партнерами события выступили министерство культуры Сербии и компания «Газпром нефть». В программе приняли участие студенты Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского университета Петра Великого, Университета ИТМО, Санкт-Петербургского государственного института культуры, Санкт-Петербургской академии реставрации и дизайна.

На мастер-классе в Национальном музее Сербии студенты под руководством специалистов Эрмитажа расписали фарфоровые тарелки, которые потом перейдут на хранение в фонд проекта «Друзья Петербурга».

Также в программу Дней Эрмитажа вошли премьерные показы в Сербии кинокартин «Петр I. Последний царь и первый император» и «Императрицы» из цикла «Русь» о ключевых событиях и выдающихся личностях Российской империи.

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