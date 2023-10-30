В Сербии впервые прошли Дни Эрмитажа

Петербургские студенты — участники социального проекта «Друзья Петербурга» — отправились в Белград на экскурсии, лекции и мастер-классы, направленные на сохранение культурного наследия.
Молодые люди посетили церемонию открытия и гала-спектакль Театра балета имени Леонида Якобсона, кураторские экскурсии по экспозиции Эрмитажа «Царский фарфор» и инклюзивного проекта «Незримое искусство».
В рамках научной части студенты приняли участие в семинарах, лекциях и круглых столах, а также обсудили с сербскими студентами опыт в реализации проектов по сохранению историко-культурного наследия и развития городского пространства.
На мастер-классе в Национальном музее Сербии студенты под руководством специалистов Эрмитажа расписали фарфоровые тарелки, которые потом перейдут на хранение в фонд проекта «Друзья Петербурга».
Также в программу Дней Эрмитажа вошли премьерные показы в Сербии кинокартин «Петр I. Последний царь и первый император» и «Императрицы» из цикла «Русь» о ключевых событиях и выдающихся личностях Российской империи.
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