В Сербии впервые прошли Дни Эрмитажа

На мастер-классе в Национальном музее Сербии студенты под руководством специалистов Эрмитажа расписали фарфоровые тарелки, которые потом перейдут на хранение в фонд проекта «Друзья Петербурга».

Также в программу Дней Эрмитажа вошли премьерные показы в Сербии кинокартин «Петр I. Последний царь и первый император» и «Императрицы» из цикла «Русь» о ключевых событиях и выдающихся личностях Российской империи.