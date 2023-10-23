Петербург вошел в топ-3 рейтинга регионов по научно-технологическому развитию

«На эти регионы приходится более 38% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2022 года», — отмечают составители рейтинга РИА Новости, говоря о первых трех лидерах.

На первые десять строчек рейтинга суммарно приходится более 59% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, выполненных работ и услуг по итогам 2022 года.

Рейтинг составляли на основе сведений Росстата и Роспатента, которые отражают состояние сферы науки и технологий в субъектах. Составители отмечают, что значительных колебаний в рейтинге не ожидают, особенно в группе лидеров и отстающих.

«Это объясняется тем, что развитие сферы науки и технологий — процесс довольно длительный, при этом необходимо кадровое усиление данной сферы в регионе, совершенствование системы управления, инфраструктурные изменения», — резюмируют авторы рейтинга.