В петербургском Политехе открыли первый в России университетский фиджитал-центр

Как сообщили в пресс-службе вуза, Политех стал первым и единственным вузом в России, который запустил практическую фиджитал-физкультуру для студентов.

Более 200 студентов 1 и 2 курсов будут посещать занятия в рамках практического курса «Элективная физическая культура и спорт». Половина занятий посвящены гимнастике, легкой атлетике, общей физической подготовке, стритболу, мини-футболу, подвижным играм и выполнению норм ГТО. Другая половина — это обучение технике и тактике игр на компьютерах, консолях, автосимуляторах и системах виртуальной реальности.

В центре разместили digital-зону с игровыми компьютерами, автосимуляторами, системами виртуальной реальности, игровыми консолями. Также в этой зоне отведено место под студию трансляций, где будет проходить курс повышения квалификации «Комментатор спортивно-массовых событий в фиджитал-спорте», запущенный при поддержке «Игр Будущего». Это первый курс по фиджитал-спорту в Петербурге. В остальное время здесь тренируются студенты по направлению VR.

Physical-зона центра включает спортивные площадки для мини-футбола, стритбола и волейбола, зал для борьбы, танцевальный зал, тренажеры, уличные снаряды, комнаты для переодевания. А Phygital learn-зона представлена лекционным классом на 18 человек по актуальным для развития фиджитал-движения программам подготовки, рассказали в пресс-службе вуза.