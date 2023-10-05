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Наука и образование

В петербургском Политехе открыли первый в России университетский фиджитал-центр

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Центр «Берлога» задумывался как место, где соединяется виртуальная и реальная активность молодежи, компьютерные технологий и классический спорт. В проекте Института физической культуры, спорта и туризма СПбПУ создали условия для обучения и тренировок студентов в самом молодом виде цифрового спорта, на базе центра будут готовить сборные команды университета к отборочным состязаниям на Международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего» и другим соревнованиям в концепции «фиджитал».

Пресс-служба СПбПУ

Как сообщили в пресс-службе вуза, Политех стал первым и единственным вузом в России, который запустил практическую фиджитал-физкультуру для студентов.

Более 200 студентов 1 и 2 курсов будут посещать занятия в рамках практического курса «Элективная физическая культура и спорт». Половина занятий посвящены гимнастике, легкой атлетике, общей физической подготовке, стритболу, мини-футболу, подвижным играм и выполнению норм ГТО. Другая половина — это обучение технике и тактике игр на компьютерах, консолях, автосимуляторах и системах виртуальной реальности.

В центре разместили digital-зону с игровыми компьютерами, автосимуляторами, системами виртуальной реальности, игровыми консолями. Также в этой зоне отведено место под студию трансляций, где будет проходить курс повышения квалификации «Комментатор спортивно-массовых событий в фиджитал-спорте», запущенный при поддержке «Игр Будущего». Это первый курс по фиджитал-спорту в Петербурге. В остальное время здесь тренируются студенты по направлению VR.

Physical-зона центра включает спортивные площадки для мини-футбола, стритбола и волейбола, зал для борьбы, танцевальный зал, тренажеры, уличные снаряды, комнаты для переодевания. А Phygital learn-зона представлена лекционным классом на 18 человек по актуальным для развития фиджитал-движения программам подготовки, рассказали в пресс-службе вуза.

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