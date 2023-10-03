Объявлены Нобелевские лауреаты по физике в 2023 году

Ими стали Пьер Агостини, Ференц Краус и Анна Л’Юлье — за «экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе».
Лауреаты Нобелевской премии по физике в 2023 году получили вспышки света, которые достаточно коротки для того, чтобы сделать снимки чрезвычайно быстрых движений электронов и других процессов внутри атомов и молекул. Л’Юлье открыла новый эффект взаимодействия лазерного света с атомами газа. Агостини и Краус продемонстрировали, что этот эффект можно использовать для создания более коротких импульсов свете, чем это было возможно ранее.
Движения электронов в атомах и молекулах настолько быстры, что измеряются аттосекундами. Аттосекунда равна одной секунде, как одна секунда соответствует возрасту Вселенной. Эксперименты, проведенные лауреатами этого года, показали, что аттосекундные импульсы можно наблюдать и измерять, а также использовать в новых экспериментах.
Теперь, когда аттосекундный мир стал доступен, эти короткие вспышки света можно использовать для изучения движения электронов. Сейчас можно производить импульсы длительностью всего в несколько десятков аттосекунд, но эта технология постоянно развивается. Если раньше эти импульсы использовались для детального изучения физики атомов и молекул, то в будущем их применение возможно от электроники до медицины — в том числе в медицинской диагностике.
«Теперь мы можем открыть дверь в мир электронов. Аттосекундная физика дает нам возможность понять механизмы, управляемые электронами. Следующим шагом будет их использование», — отметила председатель Нобелевского комитета по физике Ева Олссон. Вклад лауреатов позволил исследовать настолько быстрые процессы, что ранее их было невозможно проследить.
Напомним, ранее также стали известны лауреаты Нобелевской премии 2023 года в области физиологии и медицины. Ее присудили Каталин Карико и Дрю Вайсману — за «открытия, касающиеся модификаций нуклеозидных оснований, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19».
«Открытия Каталин Карико и Дрю Вайсмана сыграли решающую роль в разработке эффективных мРНК-вакцин против COVID-19 во время пандемии, начавшейся в начале 2020 года. Своими новаторскими открытиями лауреаты этого года в корне изменили наше понимание того, как мРНК взаимодействует с нашей иммунной системой. Они способствовали беспрецедентным темпам разработки вакцин против одной из самых серьезных угроз здоровью человека в современную эпоху», — отметили в Нобелевском комитете.
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