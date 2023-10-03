Объявлены Нобелевские лауреаты по физике в 2023 году

Лауреаты Нобелевской премии по физике в 2023 году получили вспышки света, которые достаточно коротки для того, чтобы сделать снимки чрезвычайно быстрых движений электронов и других процессов внутри атомов и молекул. Л’Юлье открыла новый эффект взаимодействия лазерного света с атомами газа. Агостини и Краус продемонстрировали, что этот эффект можно использовать для создания более коротких импульсов свете, чем это было возможно ранее.

Движения электронов в атомах и молекулах настолько быстры, что измеряются аттосекундами. Аттосекунда равна одной секунде, как одна секунда соответствует возрасту Вселенной. Эксперименты, проведенные лауреатами этого года, показали, что аттосекундные импульсы можно наблюдать и измерять, а также использовать в новых экспериментах.

Теперь, когда аттосекундный мир стал доступен, эти короткие вспышки света можно использовать для изучения движения электронов. Сейчас можно производить импульсы длительностью всего в несколько десятков аттосекунд, но эта технология постоянно развивается. Если раньше эти импульсы использовались для детального изучения физики атомов и молекул, то в будущем их применение возможно от электроники до медицины — в том числе в медицинской диагностике.

«Теперь мы можем открыть дверь в мир электронов. Аттосекундная физика дает нам возможность понять механизмы, управляемые электронами. Следующим шагом будет их использование», — отметила председатель Нобелевского комитета по физике Ева Олссон. Вклад лауреатов позволил исследовать настолько быстрые процессы, что ранее их было невозможно проследить.