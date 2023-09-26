В Петербурге могут возродить Царскосельский лицей для подготовки госслужащих

«Мы обсуждаем возможность возрождения традиций Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге как учебного заведения для того, чтобы готовить молодежь уже с юных лет к государственной службе, воспитывать в духе патриотизма и давать лучшее образование. Разные варианты рассматриваем — там есть площади, которые можно использовать: частично — исторические, частично — новые», — подчеркнул Алексей Комиссаров.

Как сообщил директор петербургского филиала РАНХиГС Андрей Хлутков, образовательное учреждение предполагают открыть в Пушкине в формате лицея-интерната со всей необходимой инфраструктурой — учебными корпусами, общежитиями, военно-спортивным комплексом с проживанием всех лицеистов в своем общежитии.

На базе Лицея планируют реализацию как программы основного общего и среднего общего образования (5-11 класс), так и программы среднего профессионального образования (2-3 летняя и 3-4 летняя подготовка СПО). Набирать будущих лицеистов хотят с 5-го класса по результатам дополнительных испытаний во всех субъектах Российской Федерации.

«Мы понимаем несправедливость того, что такое знаменитое учебное заведение прекратило свое существование. Есть Музей Царскосельского лицея, а самого Лицея нет. Поэтому группа ученых и преподавателей РАНХиГС Санкт-Петербург разработала, согласовала с Пушкинским домом проект и вышла с предложением о возрождении в Царском селе на базе петербургского кампуса Президентской академии этого учебного заведения. Предполагается, что Царскосельский лицей, будучи основой отечественной управленческой школы, станет важной частью Президентской академии, где будут готовить новое поколения управленцев — профессионально подготовленных, духовно богатых, настроенных на достижение высоких результатов на благо своей Родины», — пояснил Андрей Хлутков.