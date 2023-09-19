Почему ученые облизывают камни? Зачем инженерам мертвые пауки? И как возникает «жаме вю» — за что дали Шнобелевскую премию

Илья Стахеев

Преподаватель НИУ ВШЭ, исследователь и научный коммуникатор:

Появившись как своего рода научный прикол, Шнобелевская премия уже давно перестала быть сборником научных мемов. Девиз премии — «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься». Важно, что в последние годы слово «задуматься» в этом девизе как минимум так же важно, как и «посмеяться». Неслучайно уже появляются ученые, которые становились лауреатами и Нобелевской, и Шнобелевской премий, что очень показательно. К примеру, Андрей Гейм, который сначала получил Шнобелевскую за левитацию лягушки, а ровно через 10 лет уже Нобелевку — за графен.

Умение предполагать невозможное, умение найти в чем-то на первый взгляд странном, скучном, глупом что-то важное и интересное — это и есть сущность науки. Именно такой подход дает прорыв в знаниях. К примеру, Шнобелевку в 2010 году присудили за изучение соплей китов. Кажется смешным, но это позволяет нам изучать болезни морских млекопитающих. Другое исследование, которое не было удостоено Шнобелевской премии, но тоже кажется диковатым и скучным одновременно — изучение ушных пробок у китов. Опять странная тема какая-то, но по этим пробкам стали изучать грандиозную проблему шумового загрязнения Мирового океана, о которой многие из нас никогда даже не думали. Поэтому такие исследования вовсе не стоит недооценивать.

Давайте посмотрим на лауреатов этого года — очень интересная премия за изучение ощущения «жаме вю», когда люди повторяют одно и то же слово много раз. Это очень интересный парадокс, о котором очень мало кто задумывался. Хотя мы постоянно сталкиваемся с тем, что смысл слов повторенных несколько раз, меняется. Или работа о том, почему ученые лижут камни. Ведь это происходит тысячелетиями, это научная повседневность, о которой раньше никто не рефлексировал. Исследование скуки у учеников — вообще фундаментальная проблема в образовании. Как нам побороть скуку, как сделать передачу знаний не унылым штудированием, а интересным и увлекательным процессом?

Наконец, Шнобелевская премия дает возможность для научного сообщества посмотреть на себя со стороны, отнестись к себе с иронией. Десакрализировать ученых, не дать им влезть в башню из слоновой кости. А это очень важно, потому что, сидя в башне, невозможно двигаться вперед. Шнобелевская премия — это своеобразный карнавал (по Михаилу Бахтину), оригинальная и умная пародия на науку, которая в чем-то даже больше наука, чем та повседневность, которой ученые занимаются каждый день. И конечно, это важное напоминание, что это еще и веселое и увлекательное занятие по расколдовыванию мира.