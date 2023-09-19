Почему ученые облизывают камни? Зачем инженерам мертвые пауки? И как возникает «жаме вю» — за что дали Шнобелевскую премию

В Гарвардском университете в 33-й раз объявили лауреатов Шнобелевской премии. Хотя нередко можно прочитать, что это награда за самые «нелепые» и даже «идиотские» открытия, это не совсем так. В большинстве случаев ее присуждают за реальные научные работы, которые, согласно девизу премии, «заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься». В этом году к таким отнесли: изучение того, как сексуальная жизнь анчоусов влияет на Мировой океан; изобретение «умного унитаза»; исследование скуки у учителей и семь других курьезных и увлекательных открытий. Коротко рассказываем обо всех них и объясняем, почему Шнобелевка уже давно стала чем-то большим, чем просто научный мем.
Геология и химия: Почему ученые облизывают камни
Первым в списке лауреатов этого года стал польско-британский ученый Ян Заласевич, написавший статью о непонятной, на первый взгляд, привычке его коллег облизывать камни. Для объяснения этого феномена исследователь обратился к истории и собственному опыту.
Он показал, что этот довольно примитивный, на первый взгляд, метод иногда помогает сделать неожиданные открытия, ведь он дает возможность «выделить текстуры окаменелостей и минералов, а не теряться в неясности пересекающихся микроотражений и микропреломлений, исходящих от сухой поверхности». В качестве иллюстрации он приводит в тексте и собственный опыт — Заласевич как-то лизнул камень, который лежал у обочины. Ученый полагал, что это лишь «довольно невзрачный известняк». Однако, взглянув на влажный камень, он понял, маленькие пятнышки на камне оказались «великолепно сохранившимися фораминиферами Nummulites (Вид одноклеточных. — Прим. ред.), помещенными в удивительно обнаженный природный цемент из спаритового кальцита».
Литература: как возникает чувство «жаме вю»?
Всем хорошо известно понятие «дежа вю», когда что-то незнакомое ощущается человеком как уже ранее встречавшееся. Оказывается, существует и обратный феномен «жаме вю» — это когда что-то привычное начинает казаться новым и непонятным. Именно это чувство взялась исследовать международная команда из Франции, Великобритании, Финляндии и Малайзии.
Для этого они просили добровольцев повторять одно и то же слово много-много раз. Выяснилось, что значительная часть из них после 30 повторений за одну минуту начинала испытывать неожиданное ощущение. Слово больше не казалось им знакомым, превращаясь в набор букв. Причем исследователи в своем тексте пишут, что жаме вю чаще испытывали люди, которым знаком и феномен дежа вю.
Машиностроение: пауки-некророботы
Одно из самых неожиданных исследований посвящено тому, как инженеры могут использовать тушки мертвых пауков. Исследователи из США, Китая, Индии и Малайзии показали, что из членистоногих можно делать уникальные захваты для небольших грузов неправильной формы.
Дело в том, что механизм ходьбы у пауков построен не на движениях мышц, а на природной гидравлической системе, которая управляет каждой конечностью. Когда паук умирает, эта конструкция перестает работать, поэтому мертвые пауки лежат со сложенными лапками. Но если с помощью шприца проткнуть гидравлическую камеру в теле паука и закачать туда воздух, то ножки снова начинают распрямляться. Если воздух всосать назад, то ножки опять закроются.
Таким образом, погибшего паука можно превратить в «некроробота», которого можно использовать как захват для перемещения небольших деликатных грузов неправильной формы. Каждый такой «некроробот» может поднимать объект в 1,3 раза тяжелее, чем он сам. При этом каждого паука хватит примерно на тысячу операций по захвату и переноске объектов.
Здравоохранение: «умный» унитаз
Следующим в списке номинантов стал кореец Сон Мин Парк — изобретатель высокотехнологичного унитаза. Это устройство, которое создатель именует «умной туалетной платформой», может в режиме реального времени делать анализы мочи и кала. Причем в своих статьях Парк и его коллеги показывали, что результаты тестов можно использовать, в том числе, для выявления ковида.
Также устройство должно помочь в выявлении геморроя и других проблем аналогичного толка. Как пишут журналисты, «умный» унитаз способен узнавать владельца по отпечатку пальца и отправлять результаты тестов прямо ему на смартфон.
Коммуникации: исследование людей, говорящих задом наперед
Еще одну премию получила команда из Испании, Аргентины, Колумбии, Чили, Китая и США. Они исследовали двух добровольцев из Испании, которые умеют произносить слова задом наперед. Ученые хотели выяснить, как данная необычная способность влияет на умственную активность.
Для этого испытуемым (и контрольной группе из 18 «обычных» людей) было предложено пройти ряд тестов на запоминание слов, их изменение и повторение. Также всем участникам эксперимента было сделано сканирование мозга.
Выяснилось, что объем серого вещества у испанцев, умеющих произносить слова задом наперед, больше, чем у прочих участников эксперимента. Как пишут исследователи, их работа «проливает свет на нейропластические закономерности, лежащие в основе выдающихся языковых способностей».
Медицина: исследование волос в носу у человеческих трупов
Жутковатое исследование провели ученые из Ирана, США, Канады, Македонии и Вьетнама. Они обследовали 20 трупов (10 женских и 10 мужских), вернее, их интересовали не все тела, а только волоски в носу.
Исследование проводилось в рамках проекта, посвященного алопеции, то есть выпадению волос на голове. Ученые подсчитали, что у каждого человека в носу помещается порядка 120–122 волосков, которые имеют длину около 1 сантиметра.
Но самое важное, ученые выяснили, что те люди, которые сталкиваются с выпадением волос из носа, чаще страдают от аллергии, заболеваний верхних дыхательных путей, сухости слизистых и других неприятных ощущений.
Питание: меняет ли электричество вкус продуктов
Два японских автора — Хомэи Миясита и Хироми Накамура — стали лауреатами за исследование «вкуса электричества». Ученые попытались понять, как подключение трубочек для напитков и палочек для еды к небольшому напряжению влияет на воспринимаемый вкус пищи.
Выяснилось, что ощущения от напитков и еды, действительно меняются. У них появляется особый привкус.
Однако главная цель авторов была не в том, чтобы показать как подключение тока к столовым приборам скажется на вкусе конкретных продуктов. Они предполагают, что выявленные закономерности могут иметь существенные последствия, поскольку помогут в будущем повысить чувствительность вкусовых рецепторов человека, так чтобы он смог различать вкус продуктов даже совсем незначительнос различающихся по своему составу. А стало быть и повысить удовольствие от еды.
Образование: почему учителя и ученики скучают?
Большая группа ученых из 8 стран решила изучить то, почему школьники скучают на уроках. Для своих исследований они собрали информацию более чем о 400 школьниках и 17 их учителях.
Авторы выяснили, что скука предсказуемо плохо сказывается на процессе обучения. А также они показали, что роль учителя в том, будет ли ученик скучать, весьма высока. Наконец, они показали, что тоску могут навевать не только сами занудные занятия, но и их ожидание. То есть одной мысли о скучном уроке достаточно, чтобы снизить мотивацию школьника.
Психология: почему люди смотрят вверх?
Одно из самых старых исследований, отмеченных в этом году. Эксперимент был проведен социальными психологами из США еще в конце 1960-х годов. Они решили проверить, посмотрит ли прохожий вверх, если увидит другого человека, устремившего свои глаза в высоту.
Выяснилось, что да. Но сила эффекта зависит от того, сколько людей уже смотрит вверх. Так, один единственный человек, разглядывающий что-то в высоте, заставит поднять голову только 4 % прохожих. А вот толпа из 15 человек, что-то рассматривающих вверху, заставит остановиться и осмотреться уже 40 % людей.
Физика: как сексуальное поведение анчоусов влияет на океан
Анчоусы — крошечные рыбки, которых мало кто воспринимает всерьез. Кажется, что если и можно говорить об их влиянии на Мировой океан, то лишь в контексте сложных пищевых цепочек, где они являются кормом для более крупных обитателей моря.
Однако международная группа ученых выяснила, что это далеко не так. Размножение анчоусов создает такую высокую турбулентность, что может способствовать перемешиванию целых слоев Мирового океана. А это в свою очередь влияет на температуру воды, ее соленость и даже на планетарный климат.
Раньше считалось, что перемешивание морской воды в основном происходит за счет ветров, течений, приливов и отливов. Однако оказалось, что биологический фактор также не следует сбрасывать со счетов и его следует учитывать при исследованиях глобальных процессов в Мировом океане.
Илья Стахеев
Преподаватель НИУ ВШЭ, исследователь и научный коммуникатор:
Появившись как своего рода научный прикол, Шнобелевская премия уже давно перестала быть сборником научных мемов. Девиз премии — «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься». Важно, что в последние годы слово «задуматься» в этом девизе как минимум так же важно, как и «посмеяться». Неслучайно уже появляются ученые, которые становились лауреатами и Нобелевской, и Шнобелевской премий, что очень показательно. К примеру, Андрей Гейм, который сначала получил Шнобелевскую за левитацию лягушки, а ровно через 10 лет уже Нобелевку — за графен.
Умение предполагать невозможное, умение найти в чем-то на первый взгляд странном, скучном, глупом что-то важное и интересное — это и есть сущность науки. Именно такой подход дает прорыв в знаниях. К примеру, Шнобелевку в 2010 году присудили за изучение соплей китов. Кажется смешным, но это позволяет нам изучать болезни морских млекопитающих. Другое исследование, которое не было удостоено Шнобелевской премии, но тоже кажется диковатым и скучным одновременно — изучение ушных пробок у китов. Опять странная тема какая-то, но по этим пробкам стали изучать грандиозную проблему шумового загрязнения Мирового океана, о которой многие из нас никогда даже не думали. Поэтому такие исследования вовсе не стоит недооценивать.
Давайте посмотрим на лауреатов этого года — очень интересная премия за изучение ощущения «жаме вю», когда люди повторяют одно и то же слово много раз. Это очень интересный парадокс, о котором очень мало кто задумывался. Хотя мы постоянно сталкиваемся с тем, что смысл слов повторенных несколько раз, меняется. Или работа о том, почему ученые лижут камни. Ведь это происходит тысячелетиями, это научная повседневность, о которой раньше никто не рефлексировал. Исследование скуки у учеников — вообще фундаментальная проблема в образовании. Как нам побороть скуку, как сделать передачу знаний не унылым штудированием, а интересным и увлекательным процессом?
Наконец, Шнобелевская премия дает возможность для научного сообщества посмотреть на себя со стороны, отнестись к себе с иронией. Десакрализировать ученых, не дать им влезть в башню из слоновой кости. А это очень важно, потому что, сидя в башне, невозможно двигаться вперед. Шнобелевская премия — это своеобразный карнавал (по Михаилу Бахтину), оригинальная и умная пародия на науку, которая в чем-то даже больше наука, чем та повседневность, которой ученые занимаются каждый день. И конечно, это важное напоминание, что это еще и веселое и увлекательное занятие по расколдовыванию мира.
Дарья Денисова
Директор Центра научной коммуникации ИТМО:
Шнобелевская премия — это, по сути, разогрев перед Нобелевской неделей. Она дает возможность заглянуть на научную кухню и понять, как мыслят ученые. Даже самые экстравагантные, на первый взгляд смешные и неочевидные явления, которые они исследуют, на самом деле могут быть прологом к важному исследованию. Темы, которые поднимают лауреаты «шнобелевки», едва ли могут пролить свет научным журналистам на то, чем занимается современная наука, но зато они неплохо иллюстрируют то, как можно исследовать окружающий мир.
У Шнобелевской премии есть и терапевтический эффект — лекарство от скуки. Да, мы смеемся над этими исследованиями, но нужно понимать, что за этой работой стоит работа ученых с вполне состоятельным подходом проверки гипотез зачастую. Иначе говоря, это тот случай, когда в шутке есть только доля шутки.
Если говорить о лауреатах этого года, то хочется выделить работу Кристиана Чана из Гонконгского университета. Вместе с коллегами он попытался понять, что влияет на скуку при обучении. Оказалось, что равнодушие преподавателя снижает мотивацию учеников. И даже только ожидание, что лекция будет скучной, способно еще сильнее снизить интерес среди студентов. Эти выводы напоминают нам о важном: проектируя образование, мы должны помнить о мотивации и ожидании слушателей. И, что иронично, сама «шнобелевка» будто рассеивает скуку перед серьезной Нобелевской неделей. И показывает, что на самом деле наука — про смелые эксперименты и любопытных людей с чувством юмора, которые не бояться рисковать в поисках истины.
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