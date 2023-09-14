18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

В Институте физиологии имени Павлова РАН пройдет третья сессия программы «Популярный Art&Science»: Эволюция

Поделиться:

Что общего у матричных процессов, эндокринной регуляции, петроглифов и соцсетей? Как современные художники, вовлеченные в практики Art&Science, используют последние достижения биологии? И как эволюция отражается на взаимодействии организмов между собой? Ученые и художники расскажут на лекции 16 сентября, как эволюция способна объяснить не только биоразнообразие, но и развитие идей, ценностей, социальных структур и технологий.

Shutterstock.com

Как рассказала команда проекта для «Собака.ru», а уже 17 сентября любой желающий сможет принять участие в практической части «ДНК – штрих-код жизни». На этом мастер-классе можно будет под руководством ученых самостоятельно выделить ДНК из различных образцов и провести ее анализ. Выделенную и обработанную ДНК далее будут использовать для создания электрофореграммы — молекулярного портрета изучаемого образца.

Собранные участниками данные лягут в основу научно-художественного объекта, который представят на выставке. Открытием этой передвижной выставки осенью 2023 года и завершится публичная программа Института физиологии имени Павлова РАН «Популярный Art&Science» из 4-х сессий — Экология, Энергия, Эволюция, Этика.

Лекции и практикум пройдут 16 и 17 сентября в Институте физиологии имени Павлова РАН на набережной Макарова, 6. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: