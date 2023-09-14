В Институте физиологии имени Павлова РАН пройдет третья сессия программы «Популярный Art&Science»: Эволюция

Что общего у матричных процессов, эндокринной регуляции, петроглифов и соцсетей? Как современные художники, вовлеченные в практики Art&Science, используют последние достижения биологии? И как эволюция отражается на взаимодействии организмов между собой? Ученые и художники расскажут на лекции 16 сентября, как эволюция способна объяснить не только биоразнообразие, но и развитие идей, ценностей, социальных структур и технологий.
Как рассказала команда проекта для «Собака.ru», а уже 17 сентября любой желающий сможет принять участие в практической части «ДНК – штрих-код жизни». На этом мастер-классе можно будет под руководством ученых самостоятельно выделить ДНК из различных образцов и провести ее анализ. Выделенную и обработанную ДНК далее будут использовать для создания электрофореграммы — молекулярного портрета изучаемого образца.
Собранные участниками данные лягут в основу научно-художественного объекта, который представят на выставке. Открытием этой передвижной выставки осенью 2023 года и завершится публичная программа Института физиологии имени Павлова РАН «Популярный Art&Science» из 4-х сессий — Экология, Энергия, Эволюция, Этика.
Лекции и практикум пройдут 16 и 17 сентября в Институте физиологии имени Павлова РАН на набережной Макарова, 6. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.
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