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Наука и образование

Аппарат «Луна-25» потерпел крушение

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Связь с ним была потеряна еще вчера, восстановить ее так и не удалось. В Роскосмосе сообщили, что аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны.

Elena11/shutterstock

«По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», — говорится в сообщении госкорпорации. Сейчас уже создана межведомственная комиссия, которая займется вопросами выяснения причин потери «Луны».

Эксперты полагают, что миссия могла провалиться из-за ошибки с тормозным импульсом: «Тормозной импульс днем был задан станции для того, чтобы немного уменьшить периселений — лунный перигей. Это необходимо для приближения момента удачной посадки. Однако двигательная установка отработала импульс неправильно, похоже, что в полтора раза больше положенного. Если это действительно так, то станция могла выйти на незамкнутую орбиту снижения, то есть прямой наводкой на Луну».

Напомним, что 11 августа Россия запустила первый в современной истории полет аппарата к спутнику Земли. По плану станция должна была отработать технологию мягкой посадки, проанализировать грунт с Луны и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.

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