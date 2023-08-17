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Наука и образование

Автоматическая станция «Луна-25» сделала первый снимок поверхности Луны

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На камеру запечатлели южный полярный кратер Зееман на обратной стороне спутника Земли. Снимки Зеемана существенно дополняют уже существующие сведения о кратере, который вызывает большой интерес у ученых, рассказали в «Роскосмосе». Первое в мире изображение обратной стороны Луны делали в октябре 1959 года советской автоматической станцией «Луна-3».

Роскосмос

«Невидимый с Земли кратер Зееман — уникальный объект на лунной поверхности и вызывает большой интерес у исследователей — высота окружающего его вала достигает 8 километров над поверхностью относительно ровного дна», — отметили в госкорпорации.

Напомним, ракета «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» на борту запустили ночью 11 августа с космодрома Восточный. Это первая в современной истории России миссия на Луну.

Станция уже вышла на окололунную орбиту высотой 100 километров, а посадка «Луны-25» в районе севернее кратера Богуславского запланирована на 21 августа.

Миссия на Луну также стала первой спустя почти полвека после последней советской миссии: предыдущий аппарат «Луна-24» был запущен в 1976 году. «Луна-25» займется сбором лунного грунта в районе Южного полюса спутника Земли, также в рамках проекта планируется запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого позволит произвести дистанционные исследования и выбрать подходящие площадки для последующих спускаемых аппаратов.

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