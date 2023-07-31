Петербургские ученые вырастили на антарктической станции арбузы

Как пишет пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), арбузы выращивали при помощи беспочвенной технологии «панопоника».

«Размер плодов до 13 см в диаметре, а их вес до 1 кг. Естественно, все полярники были рады вспомнить вкус лета <…> В ближайшее время мы ожидаем не менее внушительный урожай огурцов», — поделился ведущий геофизик Арктического и антарктического научно-исследовательского института на станции «Восток» Андрей Тепляков.

В перспективе ученые попытаются вырастить на станции лесные ягоды — ежевику, землянику и голубику.

Эксперимент «Растения» по выращиванию овощей на станции «Восток» начался еще с февраля 2020 года. Ученые уже успешно вырастили 80 сортов различных листовых и листостебельных овощных культур, томаты и перец.

Климат около станции «Восток» самый суровый на Земле. Зимой температура опускается ниже -70°С, а в летние месяцы столбики термометров редко показывают выше -30°С.