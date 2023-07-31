18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Петербургские ученые вырастили на антарктической станции арбузы

Поделиться:

Плоды с красной и желтой мякотью выросли на станции «Восток». Ягод получилось всего восемь до килограмма каждая.

Андрей Тепляков, Иван Сергеев, ААНИИ
Андрей Тепляков, Иван Сергеев, ААНИИ
Андрей Тепляков, Иван Сергеев, ААНИИ

Как пишет пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), арбузы выращивали при помощи беспочвенной технологии «панопоника».

«Размер плодов до 13 см в диаметре, а их вес до 1 кг. Естественно, все полярники были рады вспомнить вкус лета <…> В ближайшее время мы ожидаем не менее внушительный урожай огурцов», — поделился ведущий геофизик Арктического и антарктического научно-исследовательского института на станции «Восток» Андрей Тепляков.

В перспективе ученые попытаются вырастить на станции лесные ягоды — ежевику, землянику и голубику.

Эксперимент «Растения» по выращиванию овощей на станции «Восток» начался еще с февраля 2020 года. Ученые уже успешно вырастили 80 сортов различных листовых и листостебельных овощных культур, томаты и перец.

Климат около станции «Восток» самый суровый на Земле. Зимой температура опускается ниже -70°С, а в летние месяцы столбики термометров редко показывают выше -30°С.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: